Şentop, liderimizin huzurundaydı

KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilk durağı Anıttepe oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurtdışı ziyaretini dün KKTC’ye yaptı.

Şentop ve beraberindeki milletvekillerini taşıyan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait “Ana” uçağı, saat 10.15’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Mustafa Şentop ilk olarak, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Şentop, Anıttepe’de ziyareti adına düzenlenen törende, anıta çelek koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterini imzaladı.

Şentop, anıt özel defterine şu düşüncelerini kaydetti:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

TBMM’nin Başkanı olarak KKTC’ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Kıbrıs Türkünün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.

TBMM, haklı davasında daima Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.”



