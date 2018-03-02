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Sennaroğlu’ndan geri adım

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Daha önce Büyükkonuk Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Sennaroğlu dün yeniden aday olduğunu bildirdi. Sennaroğlu, “Bölge halkı ısrar etti, insanlar kapıma kadar geldi” dedi

Sennaroğlu’ndan geri adım
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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, bu yıl yapılacak seçimlerde yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Sosyal Medya hesabı aracılığıyla daha önce aday olmayacağını bildiren Sennaroğlu, bu kararından “Beldede başlatılan işlerin daha bitmediği yönünde bölge halkı ve belediye çalışanlarının samimi çağrılarını gerekçe göstererek vazgeçtiğini duyurdu.

Sennaroğlu, aday olmaya karar verme gerekçesini şöyle açıkladı:

“Beldede başlatılan işlerin bitmediği gerekçesiyle başta yöre halkı ve belediye çalışanlarından gelen talep ve destek doğrultusunda yeniden aday olacağım. Şahsıma güvenen ve destek veren belde insanımın yapmış olduğu çağrılar neticesinde hizmete yeminli biri olarak Büyükkonuk Belediye Başkanlığına aday olduğumu tüm kamuoyuna duyururum”.

Sennaroğlu, başta belediye çalışanlarından, yakın çevresinden ve bölge halkından büyük baskı gördüğünü üç gündür uyumadığını ve sonunda da yeniden aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Sennaroğlu, " 2013ten beri verdiğimiz hizmetler karşılık görmüştür ki, insanlarımız kapıma gelerek mutlaka aday olmalısın demiştir. Bunu beri gururlandırmıştır ve duygulandırmıştır.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hizmete yeminli birisi olarak yeniden adayım. Sayın Genel Başkan Özgürgün ile de yapmış olduğum görüşme sonucu da partimizden adaylığım kesinleşmiştir" dedi.

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