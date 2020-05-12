Sennaroğlu’na gözaltı şoku

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, suç gelirlerini akladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mail Order yöntemi ile suç gelirlerini akladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ahmet Sennaroğlu yanında kardeşi ve bir başka kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi

Büyükonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kendisine ait off licence dükkanında Mail Order yöntemi ile şaibeli hesaplarda bulunduğu, yüklü miktarda parasal işlem yaptığı öğrenildi.

Sennaroğlu, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Suç Gelirlerini Aklama suçlamaları ile Mali Şube ekipleri tarafından tutuklandı.

Sennaroğlu, diğer iki zanlıyla birlikte polis tarafından sorgulandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün belediyede ve Başkan Sennaroğlu’nun evinde arama yapıldığı, birçok bilgisayar ve belgeye inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.