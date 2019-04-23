Levent Primary School öğretmen ve öğrencileri, velilerin de katılımı ile “Atatürk’e Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği kortejle büyük takdir topladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Levent Primary School öğretmen ve öğrencileri, velilerin de katılımı ile dün kortej yürüyüşü düzenledi.

“Atatürk’e Yürüyoruz” sloganı ile Gönyeli Belediyesi önünden başlayan kortej, Belediye Bulvarını takip edip Levent İlkokulu’nda son buldu. Korteje öğrenciler, okul öğretmen ve yöneticileri ile veliler de destek verdi.

Kortej sırasında Levent Primary School öğretmen ve öğrencileri “Tüm Dünya Çocukları Kardeştir” “Seni Hiç Unutmadık, Özlüyoruz”

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun” “Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder” sözlerinin yazılı olduğu pankartlar eşliğinde yürüdüler.

Öğrencileri yol boyunca iş yeri evlerinin balkonundan izleyen vatandaşlar ise onlara sevgi gösterisinde ve destekte bulundular.