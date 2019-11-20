Sener Trade Ltd.'ten önemli duyarlılık

Sener Trade, El Ele Çocuk Merkezi’nin bir yıllık çocuk bezi ihtiyacını karşılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl farklı bir sosyal amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği maratona üç markasıyla sponsor olan Sener Trade, sponsorluk anlaşmasının dışında El Ele Çocuk Merkezi’nin bir yıllık çocuk bezi ihtiyacını karşılıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1 Haziran’da devraldıkları El Ele Kreşi için çalışmalarına ülkenin dört bir yanından 9 bin kişinin el verdiği maratonla daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda hizmet verecek merkezin ilk adımlarının atıldığını belirtti.

Bu süreçte Sener Trade’in kreşin bir yıllık bez ihtiyacını karşılayarak, için önemli bir katkıda bulunduğunu kaydeden Harmancı, Sener Trade Direktörü Fikri Şener’i kabul ederek, hem maraton, hem de LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Sener Trade Direktörü Fikri Şener de kabulde yaptığı konuşmada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği, başkentten başlayıp tüm adada marka olmuş maratonun, şehrin hem spor alışkanlığını geliştirmesinde hem de toplumsal ihtiyacın karşılanmasını sağladığını belirtti.

Fikri Şener, “Biz bireysel katılımda yıllardır içinde olduğumuz bu anlamlı organizasyonla ilk kez geçtiğimiz yıl kurumsal olarak tanıştık. Organizasyona, hem markalarımız hem ekibimiz hem de misyonlarımız doğrultusunda kendimizi o kadar ait hissettik ki, ilk senemizden itibaren bizim için de gelenekselleşti. Bu yıl El Ele Çocuk Merkezi yararına koşulacağını duyduğumuz ilk andan itibaren, markalarımız doğrultusunda hem sportif, hem halkın bu keyifli gününe keyif katmak hem de çocuk merkezine en doğru katkıyı yapmak için çalıştık” dedi.