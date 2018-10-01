Sendikalardan Meclis önünde kazıklı eylem

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-iş) bağlı sendikalar, zamları protesto içim Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Kamu-Sen ve Hür-iş'e bağlı sendikaların Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı eylem tamamlandı. Sendika başkanlarından oluşan heyetin Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebine olumlu yanıt geldi.





Zamları protesto etmek üzere toplanan üyeler Meclis önünden ayrılırken sendika başkanları Meclis Başkanı Uluçay ile görüşecek.

EYLEMCİLERDEN 4 KAZIK

Eylemde sendika başkanları ve yetkilileri üyelere seslendi. Sendika başkanlarından oluşan bir heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebinde bulundu. Eylemciler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde bakanlardan birinin gelip, kendileriyle görüşmesini istedi.

Eylemciler, Meclis önüne üzerinde “akaryakıt”, “elektrik”, “gıda” zammı ve “maaşlar eridi” yazan 4 kazık getirdi.

Bu arada Meclis ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin çoğaltıldığı ve polis sayısının artırıldığı gözlemlendi.