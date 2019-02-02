Sendikalara geçit yok, YDP’ye var

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na mektup iletmek için TC Büyükelçiliği’ne giden sendikalar, polis engeline takıldı. YDP’nin Elçilik önünde basın açıklaması yaptığını belirten sendikalar, Başbakana “Polis size bağlıysa gereğini yapın” diye çağrı yaptı

Sendikal Platform üyesi sendikalar dün Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek belirtti.

Platform, adaya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdikleri Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere hazırladıkları mektubu okudu.

Sendikal Platform daha sonra sözkonusu mektubu Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne sunmak istedi ancak polisin bina önündeki yolu güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine mektup elçiliğe iletemedi.

Burada yapılan basın açıklamasında, polisin yolu kapatması eleştirilerek, konunun mahkemeye taşınacağı ve mektubun da posta yoluyla gönderileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı önünde Sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, basın açıklamasını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adaya yaptığı ziyarette ortaya koyduğu siyasi tutum ve yaptığı açıklamalar dolayısıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Elcil, “Yapılan açıklamaları siyasi eşitler arasında bir ilişki çerçevesinde yapılan açıklamalar olarak değerlendirmiyoruz. Eğer burada bir devlet varsa, Türkiye de bir devletse, iki siyasi yapı arasındaki ilişkilerin bu düzeyde olmaması gerekiyor. Çünkü emir veren, emir alan mantığına bağlı bir ilişkinin geliştiğini görüyoruz” dedi.

Diplomatik dile yakışmayan birtakım açıklamaların ortaya konduğunu savunan Elcil, Meclis’te bulunan siyasi partileri de eleştirerek, toplumun çıkarlarını ve siyasi yapının varlığını koruyacak açıklamalardan uzak durduklarını iddia etti.

UBP ile YDP’yi de eleştiren Elcil, iki partinin hükümete gelmek için yapılan açıklamaları siyasi malzeme olarak kullandıklarını ileri sürdü. Elcil, “Sendikal Platform olarak hükümet olmanın değil toplumsal varlığımızın derdindeyiz” dedi.

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak var olan BM çerçevesinin geçerli olduğunu dile getiren Elcil, bir an evvel iki tarafın masaya dönmesini ve var olan siyasi çerçeve içinde sonuca ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Elcil, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına ve ortaya koyduğu duruşa destek belirterek, masaya dönmesi için adım atmasını talep etti.

“MEKTUP POSTA İLE İLETİLECEK”

Sendikal Platform Cumhurbaşkanlığı önündeki eylemin ardından mektubu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne vermek için elçilik önüne yürüdü.

Ancak polisin Şehitler Abidesi’nden elçiliğe kadar olan yolu güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine Sendikal Platform mektubu elçiliğe iletemedi.

Sendikal Platform üyeleri yaşanan gelişmeyi “Polis devleti istemiyoruz” sloganı atıp alkışlayarak protesto etti.

Burada basına açıklama yapan Selma Eylem, mektubu iletmek üzere elçiliğe gidilmesine izin verilmediğini ve yolun “güvenlik tedbiri” denerek kapatıldığını söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı’nda ise herhangi bir güvelik tedbiri alınmadığının görüldüğünü savundu.

Başbakana çağrı yapan Eylem, “Polis size bağlıysa gereğini yapacaksınız. Kendi yolumuzda yürümemiz engelleniyorsa, bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz demektir” iddiasında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de verilen emrin mektubun alınmaması emri olduğunu iddia ederek, yolun kapatılması konusunun mahkemeye taşınacağını söyledi. Elcil, mektubun posta yoluyla iletileceğini ifade etti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de YDP’nin TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapmakta olduğunu, polisin bunu sıkıntı olarak görmediğini ve bu durumun çelişki yarattığını savundu.