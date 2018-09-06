banner107
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
102 0
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
121 0
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
180 0
Kaldırım ihlaline af yok
Kaldırım ihlaline af yok
36 0
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
194 0
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
32 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
114 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
43 0
banner82
banner147

Sendikalar sokağa iniyor

banner27

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün saat 18.00’de Dereboyu’ndan başlayıp, Meclis önüne kadar “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü” düzenleyecek

Sendikalar sokağa iniyor
banner137

 

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün yürüyüş düzenliyor.
Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak. 
Sendikal Platform, önceki gün de Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edip, platformun hazırladığı ekonomik ve siyasi önerileri sunmuştu.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı, Sendikal Platform’un bugün 18.00’de gerçekleşecek eylemine katılmaya çağırdı. 
Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye ve KKTC’deki hükümetleri eleştirdi.
“Türkiye’yi ürkütmemek için Kıbrıs’ta TC’nin kurduğu bu çarpık sistemi değiştirmeyi düşünmeyen yöneticilerimiz, işi gücü bırakmış, Doğu Akdeniz’de savaş çıkarmak için uğraş veren AKP’li yöneticilerle ortak açıklamalar yaparak savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar” diyen Elcil şöyle devam etti:
“Yapılması gereken, görüşme masasına bir an evvel dönüp Kıbrıs sorununa, tarafların bugüne kadar kabul ettikleri siyasi çerçevede, ivedilikle çözüm bulmaktır. Savaşı, acıları, göçleri yaşamış bir ülkenin insanı olarak Sayın Özersay’a topluma ve ülkemize olan sorumluluklarını hatırlatırız.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.