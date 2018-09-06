Sendikalar sokağa iniyor

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün saat 18.00’de Dereboyu’ndan başlayıp, Meclis önüne kadar “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü” düzenleyecek

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün yürüyüş düzenliyor.

Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.

Sendikal Platform, önceki gün de Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edip, platformun hazırladığı ekonomik ve siyasi önerileri sunmuştu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, halkı, Sendikal Platform’un bugün 18.00’de gerçekleşecek eylemine katılmaya çağırdı.

Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye ve KKTC’deki hükümetleri eleştirdi.

“Türkiye’yi ürkütmemek için Kıbrıs’ta TC’nin kurduğu bu çarpık sistemi değiştirmeyi düşünmeyen yöneticilerimiz, işi gücü bırakmış, Doğu Akdeniz’de savaş çıkarmak için uğraş veren AKP’li yöneticilerle ortak açıklamalar yaparak savaş çığırtkanlığı yapmaktadırlar” diyen Elcil şöyle devam etti:

“Yapılması gereken, görüşme masasına bir an evvel dönüp Kıbrıs sorununa, tarafların bugüne kadar kabul ettikleri siyasi çerçevede, ivedilikle çözüm bulmaktır. Savaşı, acıları, göçleri yaşamış bir ülkenin insanı olarak Sayın Özersay’a topluma ve ülkemize olan sorumluluklarını hatırlatırız.”