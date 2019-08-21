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Sendikal Platform mücadele kararı

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Sendikal Platform, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nı “siyasi içerikli bir dayatma olduğunu” savunarak, anlaşmaya karşı her türlü mücadelenin verileceğini bildirdi.

Sendikal Platform mücadele kararı
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Sendikal Platform bugün KTAMS merkez binasında “Yok Oluşa Hayır” sloganı altında basın toplantısı düzenleyerek, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirdi. 
Basın toplantısında platforma üye KTAMS Başkanı Güven Bengihan, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, TIP-İş Başkanı Ahmet Varış, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşma yaptı. 
Sendika başkanları basın toplantısında anlaşmanın kendi alanlarındaki maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulundular. 
 

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