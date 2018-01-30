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Sendikal Platform'dan halka teşekkür

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Sendikal Platform'dan halka teşekkür
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 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 26 Ocak’ta toplumun tarihi bir güne daha imza attığını kaydetti.
Eylem, Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, barış, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hoşgörü, kardeşlik, saygı gibi değerlerin karşısına konulmak istenen linç kültürünün şiddet, ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımların kabul edilmediğini, barış, demokrasi ve özgürlük talebinin bir kez daha hep birlikte sokağa çıkarak, yürüyerek meydanları doldurarak haykırıldığını anlattı.
Halka Sendikal Platform adına teşekkür eden Eylem, bu eylemle, varoluş kavgasında uygulanmak istenen, bireyleri, örgütleri, düşünceleri, özgürlükleri hedef alan, toplumun yararına olmayan anti-demokratik politikaların reddedildiğini ifade etti.
Program gereği yapılması planlanan konserler ve şiir dinletilerinin yağmur dolayısıyla yapılamadığını da hatırlatan Eylem,  buna karşın, faşizme karşı omuz omuza mücadeleyi sürdürmeye, barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi içerisinde tüm sanatçı dostlarla aynı yolu yürümeye devam edeceklerini, farklı dillerde, farklı inançlarla aynı şarkıları, aynı şiirleri söyleyeceklerini sözlerine ekledi.

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