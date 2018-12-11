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Şemo Otel’e mühür

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Girne Antik Liman’ın arka sokaklarında bulunan Şemo Otel, sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve işletme izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle mühürlendi

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Şemo Otel’e mühür
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Girne’de bir otel, sağlık   karnesiz  personel  çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve işletme izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle  mühürlendi. 
Sağlık Şubesi ekipleri, Zabıta  Kolluk Birimi  Ekipleri  ve  Girne  Polis  Müdürlüğü’nden  ekipler, Girne Antik Liman’ın arka sokaklarında bulunan  Bafra Sokak’taki Şemo Otel’e baskın gerçekleştirdi. 
Daha önceki denetimler ve bulgular dikkate alınarak, polisle birlikte bugün Şemo Otel’e baskın gerçekleştiren ekipler, sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve  işletme  izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle oteli mühürledi.  
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne  Polis Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kaymakamlık işbirliğinde bölgede bulunan pansiyon, motel, yatı evleri, cafe- restoranları denetlediklerini, çalışma izinleri, kimlik ve muhaceret kontrolleri yapıldığını hatırlatarak, yasalara uymayan, gerekli şartları yerine getirmeyen  işletmeleri cezalandırmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. 
Güngördü, şehir merkezindeki, tarihi ve turistik Girne Antik Liman’ın arka sokaklarında bulunan işletmelerin, bölgeye yaraşır olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, bölgenin huzur ve sükuneti için tüm işletme 
sahiplerini kurallara uymaya davet etti.
Güngördü, bölgedeki denetimlere devam edeceklerinin altını çizdi. 

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