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Selimiye’ye de bakamadık

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Her gün yüzlerce turisti ağırlayan tarihi Selimiye Camii’nin sütunları çatlamaya başladı

Selimiye’ye de bakamadık

 

Sadece başkent Lefkoşa’nın değil, dünya mirasının en önemli yapılarından biri olan ve her gün yüzlerce turisti ağırlayan Selimiye Camii’nin sütunları çatlamaya başladı.

Ülkede bir çok tarihi yapı çürümeye terk edilirken Kuzey Kıbrıs için önemi büyük olan bu camiinin de restorasyonuyla kimsenin ilgilenmemesi “Selimiye’ye de bakamadık” konuşmalarına neden oldu.

Yüzlerce turistin her gün gezdiği bu önemli mimarinin sütunlarının çatlaması ve bu konuda hiçbir devlet yetkilisinin konuyla ilgilenmemesi hem vatandaşları hem de turistlerin tepkisini topluyor.

Tarihi Ayasofya Katedrali olarak bilinen Selimiye Camii camiye çevrilmiş eski bir Roma Katolik katedrali olarak Kuzey Kıbrıs’ta turistlerin akın ettiği mekanların başında geliyor..

Selimiye Camii, muhtemelen daha eski bir Bizans kilisesi üzerine inşa edilmiş, Kıbrıs'taki hayatta kalan en büyük ve en eski Gotik kiliseye ev sahipliği yapıyor.

Özellikle ülkemizde restorasyon isteyen bir çok tarihi yapı varken Selimiye Camii’nin de bunların arasına katılması ve hiçbir restorasyon çalışmasının başlamamış olması tarihçileri de rahatsız ediyor.

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