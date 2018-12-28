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Selim için yardım çağrısı

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Küçük yaşta felç kalan ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda olan ilkokul öğrencisi Selim Andaç, hem okulunda hem de sosyal yaşamında büyük zorluklarla karşılaşıyor

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Selim için yardım çağrısı
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Küçük yaşta trambolinden düşerek felç kalan Selim Andaç isimli çocuk, okulunda ciddi zorluklarla mücadele ediyor. Hem kendisi hem de babası için ciddi bir zorluk yaratan bu durum için baba yardım çağrısında bulundu. Okulu Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na gidip gelmede ve okulda sınıfının yukarı katta olması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanan küçük Selim için okula engelli asansörü yaptırılmıyor.

Selim Andaç’ın babası Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda oğlunun da diğer öğrenciler gibi teneffüslere çıkabilmesi en azından tekerlekli sandalye ile bile olsa arkadaşlarıyla olması için gerekli engelli asansörünün alınması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz verdiğini ancak henüz yerine getirilmediğini belirtti.

Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencileri için düzenlenen bir Lefkoşa gezisine katılan Selim gezide zor anlar yaşadı. Lefkoşa’da eğitim amaçlı gezi yapan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencisi Selim, Lefkoşa’nın engellerine takıldı. Neredeyse gittiği her bölgede ve binada zorluklarla karşılaşan Selim, engelli bireylerin yaşadığı sorunlarla yüz yüze geldi.

Engelli öğrencinin babası çocuğunun bakımı için maddi zorluklara karşın bakıcısı tuttu. Bakıcı ile geziye katılan çocuk, kaldırımları ve merdivenleri inip çıkmak zorunda kalması engellilere verilen değeri gözler önüne serdi.

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