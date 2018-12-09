Sel felaketinde zararın boyutu netleşiyor

İçişleri Bakanlığı seldeki hasar tespitini açıkladı. İlk verilere göre ülke genelinde 12 ev/bina, 93 yol ve duvar, 90 evin eşyaları ve 143 araç zarar gördü. Fırtınanın en çok olumsuz etkilediği yer olan Girne’de 7 ev/bina, 18 duvar ve 70 yol zarar

gördü. ayrıca, 57 evin eşyaları ve 140 araç hasara uğradı”

Ülkede geçtiğimiz Çarşamba akşamı yaşanan sel felaketiyle ilgili ilk tespitlere göre 12 ev/bina, 93 yol ve duvar, 90 evin eşyaları ile 143 araç zarar gördü.

İçişleri Bakanlığı, ilk verilere göre sel hasarlarını açıkladı; selden etkilenen 57 kişiye barınma hizmeti sağlanırken, 16 kişiye yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, can kayıplarına da neden olan şiddetli yağışlardan dolayı hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilendi ve “Bu doğal afet sonucu maddi kayıp yaşayanlara geçmiş olsun dileriz” denildi.

KAYMAKAMLIKLARDA KRİZ MASALARI

Ülke genelinde şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan doğal afet sonrası ilçe kaymakamlıkları hızlıca kriz masalarını oluşturarak hasar tespit verilerini saptamaya başladığı kaydedilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında, elde edilen verilerin Merkez Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın da bulunduğu Başbakanlık bünyesindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’yle ilk andan itibaren paylaşılarak gerekli adımların atılmasının sağlandığı belirtildi.

Yaşanan doğal afet nedeniyle evi zarar gören vatandaşlara yorgan, yastık, battaniye, çarşaf, gıda paketi ve temizlik seti ulaştırıldığı; konutlarında kalmaları mümkün olmayan vatandaşların da çeşitli otellerde barındırıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

TOPLAM HASAR

“Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ilk verilere göre ülke genelinde 12 ev/bina, 93 yol ve duvar, 90 evin eşyaları ve 143 araç zarar gördü. 57 kişiye barınma hizmeti sağlanırken, 16 kişiye yardım ulaştırıldı.

Fırtınanın en çok olumsuz etkilediği yer olan Girne’de 7 ev/bina, 18 duvar ve 70 yol zarar gördü. Ayrıca, 57 evin eşyaları ve 140 araç hasara uğradı. Yine Girne bölgesinde, 55 kişiye barınma hizmeti verilirken, 12 kişiye yardım paketleri ulaştırıldı.

Lefkoşa’da yapılan çalışmalar sonucunda, zarar gören ev/bina sayısı 2, zarar gören araç sayısı 3 olarak belirlenirken 3 aileye yardım ulaştırıldı. Gazimağusa’da ise, 1 ev/bina zara gördü.

Güzelyurt ilçesinde ise 1 duvar ve 1 evin de eşyaları zarar gördü. İskele ilçesinde, zarar gören ev/bina sayısı 2 olarak tespit edildi. Ayrıca, 4 duvarın hasar gördüğü, eşyaları zarar gören 2 ev ve 28 lojman saptandı. 2 kişiye barınma hizmeti verilirken, 1 kişiye yardım ulaştırıldı. İlk verilere göre, Lefke ilçesinde ilk tespitlere göre herhangi bir zararın yaşanmadığı belirlendi.”

VATANDAŞLAR KENDİ BÖLGELERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Girne Kaymakamlığı, Lapta, Alsancak ve Dikmen’de doğal afetten zarar gören vatandaşların yaşadıkları zarar ziyan nedeniyle gerekli bilgi ve belgeleri 3 belediyeye de vererek başvuruların ilgili belediyelere yapılmasını sağladı.

Bunun yanı sıra, Girne Kaymakamlığı Pazartesinden itibaren göreve başlayacak ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden 2 personelin de bulunacağı 2 ayrı ekip oluşturdu. Ekipler, sahada rehabilite işlemlerini yaparak, birlikte hasar tespitine yönelik çalışmalar yürütecek.