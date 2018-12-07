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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sel felaketinde zarar gören yerlerde temizlik ve hasar tespiti yapılıyor

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Sel felaketinde zarar gören yerlerde temizlik ve hasar tespiti yapılıyor
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Girne ve bölgesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören yerlerdeki temizlik ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Girne, Alsancak, Lapta ve Dikmen’de belediyelerin vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yoğun yağışlar sonrası oluşan selde zarar gören evlerde ilgili bakanlıklar ve belediyelerin görevlendirdiği ekipler, hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla zarar gören okullar, ev ve sokakların temizliği yapılırken, vatandaşlara da destek veriliyor.

Girne’de yaşanan sel olayında zarar gören bir otelde ise temizlik çalışmaları sürerken, basına görüntü alma izni verilmedi.

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