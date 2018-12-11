"Sel felaketi yapısal sorunlar ve gelişigüzel çarpık yapılaşmanın sonucu"

Kıbrıs Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), 6 Aralık’ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yapısal sorunlar ve gelişigüzel çarpık yapılaşmanın sonucu olduğunu belirtti.



KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Tansel Demir, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde afetler arasında sel zararlarının yüzde 34 ile en çok mal, yüzde 37 ile en çok can kayıplarına neden olan bir felaket olduğunu kaydetti.



Konunun hafife alınamayacak kadar ciddi olduğunu kaydeden Demir, iklim değişikliğiyle küresel ısınmanın ağır etkileri neticesinde kuraklık ve düzensiz yağışlara bağlı doğal afetlerin daha sık ortaya çıkacağına dikkat çekti.



Demir, KKTC’de sel felaketi riskinin azaltılması ve zararlarının en düşük düzeye indirilmesi için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:



“Bozulan dere yatakları acil olarak belirlenmeli. Yürürlükteki yasaya aykırı olarak dere yataklarına inşaat izni veren resmi görevliler belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılmalı. Sel felaketinin gelmesini beklemeden, dere yatakları üzerindeki yapılar istimlak edilerek yıkılmalı ve dere yatakları ıslah edilerek eski durumuna getirilmeli. Bundan sonra inşaat izni verilirken, mutlaka yapı alanı yerinde görülmeli ve gerekirse yeniden yasal düzenlemeler yapılarak, aşırı meyilli yerlere ve dere yataklarına ev yapılması daha etkin bir şekilde önlenmeli. Bilimsel yöntemlere dayalı su yönetimi ve havza yönetimi acilen projelendirilip uygulanmalı. Can ve mal emniyeti bakımından acil durum ve afet olaylarında erken uyarı sistemleri kurulmalı ve halkımız eğitim ile bilinçlendirilmeli. Hükümet, acilen sel felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kurmalı, sorumluluk ciddiyeti ile çözüm odaklı sonuçları uygulamaya koymalıdır”.



Demir, sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişi için de başsağlığı dileklerini iletti.

