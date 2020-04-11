“Sektörümüze sahip çıkalım, kıymetini bilelim”

Deneyimli turizmci Ercan Turhan, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden örnekler vererek, otelcilik ve casino turizminin ciddi bir gelir kaynağı sağladığını vurguladı

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, KKTC’de en çok vergi ödeyen ilk 50 şirketin yarısının casinolar olduğunu, ülkede toplanan verginin de yine yarısının casino sektörü tarafından ödendiğini ve tanıtım harcamalarının neredeyse tamamının casinolar tarafından yapıldığına dikkat çekti ve anlamlı bir serzenişe bulundu: “El üstünde tutulup şımartılması gereken sektör hep kötülenmekte, hep dışlanmakta adeta utanılır bir halde algılanmaktadır”

Deneyimli turizmci Ercan Turhan, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden örnekler vererek, otelcilik ve casino turizminin ciddi bir gelir kaynağı sağladığını vurguladı.

Turhan, KKTC’deki casinoların gerek makine parkuru gerekse hizmet kalitesi açısından Las Vegas’tan kat be kat daha ileri seviyede olduğunu ifade etti ve “Sektörlerimize sahip çıkalım, kıymetini bilelim” çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ercan Turhan’ın açıklaması şöyle:

“1998 yılında otelcilik sektöründe ilk genel müdürlük görevimi Rize’de Dedeman Oteli’nde icra ederken bir gün rahmetli patronum Murat Dedeman beni aradı ve Batum’da bulunan Intourist Oteli’nin işletmemiz için grubumuza teklif edildiğini ve gidip ilgililerle görüşerek bir fizibilite raporu hazırlamamı istemişti.

O dönemde Batum’da Özerk Acara yönetimi vardı ve Batum küçük, ekonomisi çok kötü olan bir köydü adeta. Daha sonra Cumhurbaşkanı Aslan Abaşitze’nin görevinin 2004 yılında bitmesini takiben Gürcistan Cumhurbaşkanlığına seçilen Saakashvili Batum’u da Gürcistan’a bağladı ve ilk iş olarak burada ki rüşveti bitirdi ve akabinde kendisi adeta bir pazarlamacı mantığı ile hareket ederek büyük yatırımların önünü açarak Batum’un müthiş gelişimine büyük bir katkı sağladı.

Bugün Batum büyük otelleri, alışveriş merkezleri, gökdelenleri ile adeta Dubai’iyi andırıyor. Halkın geliri ve yaşam standartı müthiş şekilde artmış durumdadır. Acaba bu Batum açısından kötü mü olmuştur?

Sizce acaba Donald Trump Las Vegas ile ilgili ne hissediyor? Acaba utanıyor mu yoksa gurur mu duyuyor?

Las Vegas büyük otelleri, casinoları, eğlence merkezleri ile büyük bir çekim gücüne sahip ve ABD’de ekonomisi için ciddi bir gelir kaynağı durumundadır.

Bugün Las Vegas’ı ziyaret eden turistlerin %25 civarı gambler (oyuncu) diğerleri ise tatil, eğlence, alışveriş v.b maksatlar ile Vegas’ı ziyaret ediyorlar.

Biliyor musunuz KKTC’deki casinolar gerek makine parkuru gerekse hizmet kalitesi açısından Vegas’tan kat be kat daha ileri sevidedir.

Acaba Fransızlar Monte Carlo hakkında utanıyor mu yoksa gurur mu duyuyorlar?

Acaba Hong Konglular ya da Çinliler Machau ile gurur duyup sahip mi çıkıyorlar yoksa bu yatırımlarından dolayı utanıyor ve dışlıyorlar mı?

Ya da başka bir sektörden örnek vereyim, acaba İskoçyalılar geçim kaynakları içinde önemli bir yeri olan whisky üretiminden dolayı utanç mı duyuyorlar?

Dünyanın en güzel adalarından biri olan KKTC’de ana lokomotif sektör turizmdir ve genelde ada ülkelerinin ana sektörü turizmdir.

KKTC’deki casinolar esasen turizmin ana sponsorlarıdır. Onların sağladığı sübvansiyonlar ile oteller yüksek kalitede hizmet üretmekte ve bu hizmetin sadece %25’lik bölümü casino tarafından kullanılmakta ve geriye kalan %75’lik kısmı ise alternatif destinasyonlar ile rekabet edilerek makul fiyatlardan tatilci turiste satılmaktadır.

Aksi takdirde bu kalitedeki turizm hizmetini yüksek enerji ve mal ve mamul fiyatları göz önüne alındığında üretip bu fiyatlar ile satabilmek mümkün değildir. Yani kısaca casinolar olmasa oteller bu denli kaliteli hizmeti mevcut satış fiyatları ile üretemezler.

KKTC’de en çok vergi ödeyen ilk 50 şirketin 28 tanesi casino iken;

Ülkede toplanan verginin %50’si casino sektörü tarafından ödeniyor iken;

Tanıtım harcamalarının hemen hemen tamamının casinolar tarafından yapılıyor iken;

Havayollarının bu sıklıkta uçabilmesinin ana nedeninin casinoların yapmış olduğu toplu bilet satın almaları aşikar iken (tabii havayollarının uyguladığı fiyat politikasını şiddetle reddederek);

Ulusal ve uluslararası birçok sanat ve eğlence organizasyonlarının ana sponsorluğunu yapar iken;

Yarattığı istihdam ortada iken;

Daha yazabileceğim onlarca direkt ve endirekt katkı var iken nedir kardeşim bu casino düşmanlığı?

El üstünde tutulup şımartılması gereken sektör hep kötülenmekte, hep dışlanmakta adeta utanılır bir halde algılanmaktadır. (Tabii bu sadece belirli kesimler tarafından) Sektörlerimize sahip çıkalım, kıymetini bilelim.

Saygılarımla,

Ercan Turhan”