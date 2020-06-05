Sektörler ayaklandı, esnaf eyleme gidiyor

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda aradan üç ay geçtiği halde neredeyse işletme ve çalışanlara nefes aldıracak bir adım dahi atılmadığı gerekçesiyle eylemliliğe gidilmesi kararlaştırıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (KTEZO) önceki akşam yapılan geniş katılımlı toplantıda, “ortak sıkıntılar ve talepler üzerinden birleşik bir eylemliliğin şart olduğu, aradan üç ay geçtiği halde neredeyse işletme ve çalışanlara nefes aldıracak bir adım dahi atılmadığı” gerekçesiyle eylemliliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, KTEZO önündeki açık alanda, neredeyse tüm sektörlerin yanında Lefkoşa, Mağusa, Surlariçi ve Güzelyurt esnaf temsilcilerinin katılımıyla dün akşam gerçekleşen toplantıda, sonuç alınana kadar eylemliliğe gidilmesi için oybirliği ile karar üretildiği bildirildi.

“Tek tek sektörler yerine, ortak sıkıntılar ve talepler üzerinden birleşik bir eylemliliğin şart olduğu, aradan üç ay geçtiği halde neredeyse işletme ve çalışanlara nefes aldıracak bir adım dahi atılmadığı” üzerinde durulan toplantıda, ana slogan, “Hükümet Yüzünü Bize Dön” olarak belirlendi.

Toplantıda sektör ve bölge temsilcileri tek tek söz alarak, sektörlerin ve bölgelerin sorunlarını da dile getirdiler. Neredeyse üç aydır söylenmesi, haykırılması, açıklanması gereken her şeyin yapıldığı belirtilen toplantıda, esnaf, zanaatkâr, sanayici, üreticinin durumunun ortada olduğunu, birleşik bir eylemlilik için hazırlıklara başlanması, sektörlerin kendi kurullarında gerekli kararları hızlıca, vakit geçirmeksizin üretmeleri için önümüzdeki hafta başına kadar bir sürenin yeterli olduğu ifade edildi. Toplantıda ayrıca, ulaşılamayan diğer sektör, üretici ve sanayi kuruluşları ile temasın önemli olduğu, bu konuda da temasların kısa sürede tamamlanması karar altına alındı.

Toplantı sonunda “Hükümet Yüzünü Bize Dön” eylemlerinin organizasyon ve koordinasyonu için ortak bir komite de kuruldu.

Toplantıda K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, K.T. Mimar, Mühendis Odaları Birliği, K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği, K.T. İnşaat Mühendisleri Birliği, K.T. Matbaacılar Birliği, K.T. Oto Tamirciler Birliği, K.T. Berberler Birliği, K.T. Mekanik Tesisatçılar Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, Bağımsız Şoför Okulları Birliği, K.T. Çiçekçiler Birliği, K.T. Yurt İşletmecileri Birliği, Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, Mağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa Surlariçi Esnaf Temsilcileri yanı sıra otobüs işletmecileri ve inşaat ustalarını temsilen katılımcılar da hazır bulundu.