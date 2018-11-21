Şehitliği de soydular

Toplu katliamların yaşandığı Atlılar-Muratağa-Sandallar şehitliğinde sigorta panosu, elektrik kabloları, projektör ve tuvalet lambaları çalındı. Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır “Şehitliğimize ve şehidimize saygı kalmadı” diye isyan etti

Toplu katliamların yaşandığı Atlılar-Muratağa-Sandallar şehitliğini soydular.

MHA’nın haberine göre hırsızlar, şehitlikteki sigorta panosu, elektrik kabloları,projektör ve tuvalet lambaları yerden geçen elektrik borularını söküp çalıp kayıplara karıştılar.

Şehitler muhtarı Olsan Karabardak, olaya tepkisini şöyle dile getirdi:

Hangi sebepten böyle bir şey yapıldığını anlamış değiliz, hasar tespiti yapılırken daha çok gasp olduğunu farkettik. Bilinmeyen birileri tarafından kablolar kesildi, Şehitlerimize verilen değer bu mu yazıklar olsun! Borular söküldü, lambaları oldu gibi söküp gittiler. İlk defa girişim yapıldı ve 200 metre yasak konuldu hiçbir yerde uyarıcı levha olmadığı için bilinçsiz avcılar tarafından girilip zarar verildi. Devletin buraya derhal çözüm bulması lazım son olarak da şehitlikte ki bu hırsızlık olayı bardağı taşıran son nokta oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız bu kadar mı küçüldük yıllardır gelmiş geçmiş hükümetler yıllarca şehitlerin üstünden Vatan Millet Sakarya nutukları atıldı fakat olayın bu boyutunun ne kadar acı olduğunun göstergesidir”

Atlılar-Muratağa-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da, “Şehitler verdik bu köylerde onların rahat uyuması için bu şehitliği yaptık fakat gördüğümüz kadarıyla Kıbrıs Türk’ü yolundan çıkmış durumdadır” dedi.

Aşır, “Şehitliğimize ve şehidimize kesinlikle saygı kalmadı. Söylenecek söz bulamıyorum. Vatan hainliği mi, karaktersizlik mi buna ne denir ki. Toplu mezar tabelasının hedef tahtası yaparak atış yaptılar ve zarar veriler. Heykelleri aydınlatan projektörleri yerlerinden söküp alıp gittiler. Bu bölgenin ava kapatılması için İçişleri Bakanlığına, Başbakana ve diğer yetkililere yazılı olarak başvurmamıza rağmen bu bölgenin ava kapatılmasını sağlayamadık” dedi.