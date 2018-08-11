banner107
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
138 0
Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak
Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak
95 0
Trafikte sorumsuzluk
Trafikte sorumsuzluk
66 0
Olimpos Dağı’nın Tanrıları
Olimpos Dağı’nın Tanrıları
29 0
Huzur Evinden heavy metal konserine
Huzur Evinden heavy metal konserine
73 0
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
51 0
Harper Orhon partisine isyan etti
Harper Orhon partisine isyan etti
115 0
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
313 0
banner82
banner147

Şehitlerimiz anılacak

banner27

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci safhasında kurtarılan Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak. Muratağa-Sandallar ve Atlılar ile Taşkent Şehitleri anılacak

Şehitlerimiz anılacak
banner137

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci safhasında kurtarılan Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak. Muratağa-Sandallar ve Atlılar ile Taşkent Şehitleri anılacak.
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri 14 Ağustos Salı günü anılacak. Saat 15.30’da Muratağa Camii’nde mevlit okutulacak.
Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 17.00’de protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve atışının adından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’ın konuşmasının ardından, şiir okunacak.
Tören, şehitler için dua okunması ve şehitlik ziyareti ile tamamlanacak.
Atlılar Şehitliği’nde yer alacak tören ise saat 17.45’te başlayacak. Törende, şehitliğe çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.
SERDARLI’NIN KURTULUŞ TÖRENİ
Serdarlı’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü kutlamaları da 14 Ağustos Salı günü 19.00’da Serdarlı Atatürk büstü önünde yer alacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin büste konulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın konuşması, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle son bulacak. Törende, Serdarlı Belediyesi Halk Dansları ekibi de gösteri yapacak.
GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU
Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü dolayısıyla 15 Ağustos Çarşamba günü, Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.
İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması gerçekleştirilecek. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.
İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören, halkın bayramının kutlamasıyla saat 18.00’de başlayacak.
İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir piyade yüzbaşı konuşma yapacak.
Şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapılacak.
TAŞKENT ŞEHİTLERİ ANILACAK
Taşkent şehitleri 15 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Taşkent Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.
Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak tören, konuşmalar ve şiir okunmasıyla devam edecek.
Törenin ardından, Taşkent Şehitler Müzesi ziyaret edilecek, Taşkent Şehitler Camii’nde saat 20.00’de mevlit okunacak.
LEFKE’DE 2 TÖREN
Lefke’de şehitleri anma töreni, 16 Ağustos Perşembe günü saat 08.30’da Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alacak.
Lefke’nin kurtuluşu ise, saat 18.00’de Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.