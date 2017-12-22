“Şehitler, fedakarlıkların en büyüğünü yaptı”

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler anıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı şehitlerin, fedakarlıkların en büyüğünü yaptığını vurguladı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Anma etkinlikleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Binbaşı Cengiz Doğan’ın Bayrak Radyosu’ndan yaptığı konuşmayla başladı.

Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde saat 09.30’da tören; Töreninin ardından da, şehitler için Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın anıt özel defterini imzalamasıyla devam eden tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Binbaşı Cengiz Doğan’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, 21 Aralık 1963’ün 54. yılında sizleri bir kez daha rahmetle ve saygı ile anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının tahakküm altına girmeden bu topraklarda özgür insanlar olarak yaşayabilmesi için fedakarlıkların en büyüğünü yaptınız; canınızı verdiniz. Bu fedakarlığınız sayesindedir ki bugün geleceğe daha umutla bakabiliyoruz; adamızda eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir düzenin kurulması için uğraş veriyoruz. Bunun zemini yaratan sizlersiniz, sizi unutmayacağız.

Ruhunuz şad olsun.”

Öte yandan Girne’deki tören dün sabah saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliğinde düzenlendi.

Çelenkler sunulan, saygı duruşu ve saygı atışı yapılan, İstiklal Marşı okunan törende, öğrenciler şiirler okudu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından bir subay konuşma yaptı.

İkinci tören de saat 19.00’da Girne Amerikan Koleji’nde düzenlendi.

Gazimağusa’daki tören saat 10.00’da suriçindeki Şehitler Anıtı önünde yer aldı.

Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başladı.

