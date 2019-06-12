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 Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma tatbikatının deniz safhası yapılıyor

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Tatbikat, TC ve KKTC askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla, Doğu Akdeniz’de KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda düzenleniyor

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 Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma tatbikatının deniz safhası yapılıyor
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 Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma 2019 Tatbikatı’nın deniz safhası bugün gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, TC ve KKTC askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla, Doğu Akdeniz’de KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda düzenleniyor.

Saat 13.00 sıralarında başlaması beklenen tatbikatı 5 ülkeden askeri gözlemciler de takip ediyor.

Tatbikat üç senaryo üzerine icra edilecek.

Tatbikatın komuta merkezi olan ve komutanlar, protokol ve basın mensuplarını taşıyan TSCG Umut isimli Sahil Güvenlik gemisi, tatbikat yerine ulaşmak üzere saat 10.30 sıralarında Gazimağusa Limanı’ndan ayrıldı.

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