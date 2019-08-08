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Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, törenle açıldı

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Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, törenle açıldı
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Gemikonağı’nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı, törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı ve şehitleri selamlama uçuşu da gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TC Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal,  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, diğer bazı bakanlar, milletvekilleri ile askeri, sivil yetkililer katıldı.

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