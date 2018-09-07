Şehit acısı ilk günkü gibi

12 şehit, 44 yıl sonra defnedildi

Muratağa’da 14 Ağustos 1974’te öldürülen ve yıllar sonra kimlikleri tespit edilen 12 şehit, dün Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde askeri törenle defnedildi. Törende şehit ailelerinin acısı ilk günkü gibiydi. Tabutlara sarılıp feryat eden ailelerin gözyaşları hiç dinmedi

Muratağa Sandallar Şehitliği’nde topluca gömülü olan 89 şehitten 12’si daha, kimlik tespitinin ardından Muratağa Sandallar Şehitliği’nde isimlerinin yazılı olduğu mezarlara askeri törenle defnedildi.

Dünkü definlerle birlikte, topluca defnedilen Muratağa Sandallar şehitlerinden, kimlik tespiti yapılıp defnedilen şehitlerin sayısı 20’ye ulaştı.



Kimlikleri tespit edilen; Raziye Hasan Rüstem, Ayşe Mustafa Altemur, Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu için düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanısıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şehit yakınları ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende yaptığı konuşmada defin töreniyle çok acılı günlerin hatırlandığını belirtti. Akıncı, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da çoğunluğu kadın ve çocuk olan 126 kişinin şehit edilmesiyle ilgili “Bunun adı vahşi bir katliamdan başka bir şey olamaz, buna başka bir niteleme başka bir sıfat bulamayız” dedi.

Aslolanın bu gibi acı olayların bir daha yaşanmaması, geçmişten ders çıkararak gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmak olduğunu söyleyen Akıncı, en az Kıbrıslı Rumlar kadar bu adada hak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin, geleceği inşa ederken “barış içinde daha güvenli bir dünya ülküsüne” sahip çıkması gerektiğini söyledi.



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da Rum ve Yunan ikilisinin terör örgütü EOKA’nın adada gerçekleştirdiği ilk katliam olmadığını ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adada olduğu sürece son olacağına inandıklarını söyledi.



Bir daha böyle acıların yaşanmaması ancak unutulmaması gerektiğini kaydeden Benan, Kıbrıs’ta yeterince acı çekildiğini, geçmişten dersler çıkararak güvenli bir gelecek bırakmanın yollarının bulunması gerektiğini ifade etti.

Türk ordusunun 1974’teki müdahalesiyle adaya barış geldiğini kaydeden Benan, “Eşitlik, özgürlük ve Türk ordusunun güvenliği içinde yaşanabilecek bir düzen istiyoruz” dedi.



