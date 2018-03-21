Şehir Plancıları Odası yeni yönetimini belirledi

Şehir Plancıları Odası Başkanlığına Merter Refikoğlu seçildi.

Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Plancıları Odası’nın hafta sonu yapılan 39’uncu Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi.

39’uncu dönem yönetim kurulu şöyle şekillendi:

“Başkan Merter Refikoğlu, Genel Sekreter Elda İstillozlu, Sayman Berkay Ramiz, yönetim kurulu üyeleri Feriha Binici, Ayça Soygür Çıralı, Yedek Üyeler Önel Altay, Pembe T. Delideniz, Denetleme Kurulu Layık Topcan, Ali İsmail Kanlı.”