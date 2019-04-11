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Şehir mobilyaları tartışma yarattı

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LTB tarafından Selimiye Meydanı'na yerleştirilen şehir mobilyaları tartışma yarattı. Bazı vatandaşlar söz konusu mobilyaların eski eserlerle tam tezat olmasına şikayet etti. Harmancı ise “Tavsiye kararlarını değerlendireceğiz” dedi

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Şehir mobilyaları tartışma yarattı
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Lefkoşa Selimiye Meydanı'na konulan "şehir mobilyalarını" vatandaş beğenmedi. Tarihi değerlere saygısızlık yapıldığını savunan vatandaşlar bu şehir mobilyalarının Lefkoşa'ya yakışmadığını düşünüyor.

İşte gelen yorumlardan bazılar

“Çok kötü. Eğreti. O şahane dokuya nasıl böyle bir zarar verilir akıllara zarar.

Şiddetle kınıyorum, derhal kaldırılması en uygun. Sayın Harmancı'nın şehri yönetme kapasitesi ve estetik anlayışı çok düşük. Koltuklar çok parçalı, O bölgeye yakışmamışlar. Oldukça gereksiz. Beylikdüzü’ndeki Makarioslu heykelle Girne Zeytinlikteki Şölenin çirkin Templer Şövalyesi gibi tepeden inme, gözü tırmalayan görüntüler yapmasak çok iyi olur. Daha zarif ve doku ile uygun olsa daha iyi olacaktı. Sarı taş duvar ve eski eserler ile tam tezat olan betonu yanyana kullanmak çok çirkin oldu özür ama hiç uymadı.

Ahşap ve ferforje daha güzel mi olurdu acaba?”

Öte yandan gelen yorumlar üzerine LTB Başkanı Mehmet Harmancı bir açıklama yaparak "tüm yorumlar ve tartışmalar bizler için anlamlı ve değerli katkılardır. Buraya konan mobilyalarımızın tümü taşınabilir mobilyalardır, bu tartışmalarla birlikte benim çıkarabileceğim sonuç bir kent estetik danışma kurulu oluşturmak ve şehir ve şehirdeki önemli yerlerimizdeki bazı kullanımları birlikte ele almak yerinde olacaktır. Belediye meclisimiz de kurulun tavsiye kararlarını değerlendirebilecektir." dedi.

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Çağlar Şakir Erel - 14 saat önce
Çok saplantılı yorumlar yapılmış.. ortam tarihi doku diye 21.ci yüzyıl ziyaretcisine uygun çağdaş oturma ve dinlenme noktalarının yadırganması yanlış... Antikayı antikaya boğmak sadece sıkıcı değil iticidirde..Modern çağdaş ziyaretciyi sadece bunaltırsınız.. ŞAHANE OLMUŞ.. LEFKOŞAYA DA BU YAKIŞIR... TARİHİ DOKU GÖLGESİNDE ÇAĞINI YAŞAMAK..!
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