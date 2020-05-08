Şefler'de tüm ekip negatif çıktı

Şefler Restoran ve Pastane çalışanlarına yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde yapılan testlerde tüm ekibin negatif olarak belirlenmesinin ardından Şefler ekibi iş başı yapmak için kolları sıvadı.

Lefkoşa'nın en çok tercih edilen lezzet duraklarından olan Şefler, uzun bir aradan sonra paket servis hizmetiyle 11 Mayıs pazartesi günü yeniden müşterileriyle buluşacak.

Şefler Direktörü Cemil Türker, sosyal medya hesabından "Şefler Ailesi''olarak bütün personelimizin sonuçları " NEGATİF " çıkmıştır. Hayırlısı ile 11 Mayıs Pazartesi günü tüm şubelerimizle işimize ve sizlere kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sağlık içinde hep birlikte" şeklinde açıklama yaptı.

Lezzetli ve zengin menü çeşitleriyle her zevke hitap eden Şefler'in yeniden hizmete başlayacak olması, mekanın müdavimlerini şimdiden heyecanlandırdı. Şefler ekibi ise hizmete başlamadan önce pastane ve restoranın tüm bölümlerinde dezenfente ve temizlik çalışması yaptı.