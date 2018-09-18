Şefik’ten acı söylemler

Adli yılın açılışında yıllardır çözüm bekleyen sorunlar yine ortaya kondu, ülkenin acı gerçekleriyle bir kez daha yüzleşildi

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçen yıla oranla ceza davalarında yüzde 51.26 artış olduğunu söyledi. Şefik, bu oranın ülkedeki uyuşturucu sorununun rekor artışına ve ülkeye giriş çıkışların ısrarla yeterli şekilde denetlenmemesine bağlı olduğunu kaydetti

Ülkedeki ekonomik krize de dikkat çeken Şefik, ekonomik çıkmazın, borçların ödenememesini, daha fazla alacak konularının mahkemeye intikal ettirmesini getireceğini ifade etti

Kamudaki sistemsizliğe değinen Narin Ferdi Şefik, kamuda görevli pek çok kişinin ehil olmadıkları görevleri ifa ettiğini, dairelerde yeterli denetimin yapılmadığını, göreve gitmeyen pek çok kişinin maaş çektiğini, hasta raporlarının da çok kolay bir şekilde verildiğini kaydetti

“Göreve gitmeyen pek çok kişi maaş çekiyor”

Narin Ferdi Şefik, kamuda görevli pek çok kişinin ehil olmadıkları görevleri ifa ettiklerini, dairelerde yeterli denetimin yapılmadığını, göreve gitmeyen pek çok kişinin maaş çektiğini, hasta raporlarının çok kolay bir şekilde verildiğini belirtti

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yargı ile ilgili olumsuz söylemlere bakıldığında davaların geç neticelendiği, icra yetersiz olduğu için verilen hükümlerin tatmin edilemediği yönündeki şikayetlerin ağır bastığını ifade ederek, bu sorunların uzun yıllardır devam ettiğini, bu sorunlara çözüm bulmanın Yargı’nın görevi olduğu söyledi.

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen çabalarının devam ettiğini belirten Şefik, dünyanın birçok yerinde ekonomik koşulların zorlaştığı bu günlerde, KKTC vatandaşları olarak sıkıntılarının bir o kadar daha büyük olduğunu kaydetti. .

Şefik, “Dünyadan tecrit edilmiş KKTC maalesef fazla üretemeyen, ancak çok tüketen bir toplumdur. KKTC’ye ithal edilen emtiaların çoğu, nereden gelirse gelsin, döviz üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Ülkemizdeki gayrımenkul fiyatları, kira mukavelelerine konu kira miktarları, araç fiyatları hep döviz bazlıdır. Bu durumda resmi para birimi Türk Lirası olmasına rağmen ülkemizdeki son döviz patlaması veya Türk Lirasının değer yitirmesi, her kesimi çok olumsuz bir şekilde etkilemiştir” dedi.

Yargının da bu etkilenmeden muaf olmadığını vurgulayan Şefik, şöyle devam etti:

“ Yargı mensupları da yargıda görevli personel de şahsen etkilenmekte, bunun yanında Mahkemenin bütçesine verilmiş olan meblağlar, bilhassa inşaat-tadilat kaleminde ve teknik cihaz alımlarında yetersiz kalmaktadır. Netice itibarı ile mevcut sorunlarımız daha da büyümektedir.”

Yargıdaki diğer sorunlara da değinen Şefik, 2018-2019 adli yılına girerken halen bina sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Girne Caddesi’nde yer alan eski polis binalarının restorasyonunun hala bitmediğine işaret eden Narin Ferdi Şefik, proje için talep edilen meblağın bütçelerine konulmuş olmasına rağmen, ihale bedeli hesaplamalarında yapılan hata neticesinde binanın bitmesinin bütçeye konulan mevcut meblağ ile imkansız hale geldiğini kaydetti.

Şefik, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri için yeniden ihaleye çıkılması gerektiğine dikkat çekerek, bu ihale için 2018 bütçesine gereken meblağ konmuş olmasına rağmen, bu kez de binanın elektrik projesinde hata yapıldığı tespit edildiğinden restorasyonun durduğunu vurguladı.

Mayıs 2018’de bitmesi gereken binanın ne zaman kullanıma gireceğinin belli olmadığını ifade ederek, bina bitmeyince, zincirleme diğer sorunların da çözülemediğini belirten Narin Ferdi Şefik, şöyle devam etti:

“Bina bitmeyince Mukkayyitlikler yeni binaya taşınamamakta, Mukayyitliklerden boşalan kısımlara yargıç odası ve yeni duruşma salonları yapılamamaktadır. Bu durumda yasamızda yargıç sayıları artırılmış olmasına rağmen yeni yargıç atanamamaktadır. Mukayyitliklerin mevcut sıkışık konumu sebebiyle dosyaların günlük hazırlanmasında, yeni dosyalanan evrakın gününde dosyalara girmesinde yaşanan büyük sıkıntılar halen devam etmektedir. Yoğun iş temposu, Mukayyitliklerde sıkışık ve huzursuz iş ortamı sebebi ile Mahkemede görevli personel, bu koşullarda çalışmak istemediklerinden başka dairelere gitmeye çalışmaktadırlar. 2018 yılında 50’den fazla görevli başka dairelere gitmek için müracaat etmiş ve bir kısmı da gitmiştir.”

Mevcut diğer sorunlara da değinen Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yeni bir duruşma salonuna kavuşmak için gerekli tadilat projesinin ihale edilmesinin aylardan beri beklendiğini, mevcut kütüphane duruşma salonuna dönüştürülemediği için ise, mevcut duruşma salonunun Ağır Ceza Mahkemesi’nin Mağusa’da oturum yaptığı günlerde 2 yargıç tarafından dönüşümlü kullanıldığını anlattı.

Şefik, Lefke Mahkemesi’nin ise eski olan binasının, güvenli bir ortamda çalışma olanağı sağlayamamakta olduğuna işaret ederek, binanın tadilatı için açılan ihalenin bir türlü sonuçlanamadığını kaydetti.

Şefik şöyle konuştu:

“Lefke’nin ilçe olması ile Lefke Mahkemesi’ne bir Kaza Mahkemesi Başkanı atanmış olmakla birlikte ikinci bir yargıç odası binada bulunmamaktadır. Mahkemeye ikinci yargıç odası ve duruşma salonu yapılabilmesi için binada görev yapan diğer devlet dairelerinin taşınmaları gerekmektedir. Bina boşaltılmadığından ikinci bir salon ve oda, proje hazır olmasına rağmen, halen yapılamamıştır. Lefke Kaza Mahkemesinde çalışanlar için salim bir ortam bulunmadığından, gerekli tadilat yapılana kadar Mahkeme Güzelyurt Kaza Mahkemesine ait binada hizmet verecektir. Lefke Mahkemesi kapatılmış değildir. Sadece binanın güvenilir hale dönüştürülmesine kadar Lefke Mahkemesi oturumlarına Güzelyurt Mahkeme binasında devam edecektir.”

Güzelyurt’ta yeni bir Mahkeme binasına kavuşmak amacıyla, taraflarına gösterilen bir arazi için 2015 yılından beri Tarım Bakanlığı nezdinde sürdürdükleri girişimlere sonuç alınamadığını vurgulayan Şefik, mevcut Mahkeme binasında, Mahkeme haricinde 3 farklı daire veya birim bulunduğunu, bugünkü koşullarda ise bunun arzu edilen bir durum olmadığını belirtti.

Lefkoşa’da yapılması tasarlanan yeni Yüksek Mahkeme binası ile ilgili Mimarlar ve Mühendisler Odası ile görüşme yapılarak, yeni binanın projesinin düzenlenmesi ile ilgili koşullarının tespit edilmesi için hazırlık başlatıldığını aktaran Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, “Ödül miktarının tespit edilerek bütçeye konması ile bu projenin daha ileri aşamaya geçeceğini ümit etmekteyiz” dedi.

Binalar ile ilgili yaşanmakta olan sorunların kamunun etkin ve hızlı çalışmamasının ürünü olduğunu vurgulayan Şefik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kamuda görevli pek çok kişinin ehil olmadıkları görevleri ifa ettikleri, dairelerde yeterli denetimin yapılmadığı, göreve gitmeyen pek çok kişinin maaş çektikleri, hasta raporlarının çok kolay bir şekilde verildiği ve bazı kamu görevlilerinin, yasal olarak bir yılda kullanabileceği hastalık izinlerinin tamamını kullanmaya çalıştığı, bunların yanında kamuda liyakatın tam anlamı ile sağlanamadığı bilinen ancak giderilmesi için yeterli adımlar atılmayan veya atılamayan sorunlardır. Bu sorunların çözümü için adım atılmadıkça, denetim yapılmadıkça sorunlar yumağı katlanarak büyümekte, ve tüm daire ve kurumlar düzgün bir şekilde çalışamayacak duruma gelmektedir.”

Konuşmasında, “Tüm kurumlarda çalışanların işgal ettikleri pozisyonlarla ilgili uygun eğitimi almış olmalarına dikkat edilmeli, mevcut geçici personelin sınavdan geçirilerek kamu görevine girmek isteyen diğer vatandaş gibi bilgilerinin ölçülmesi, sınav tüzüğü en uygun kişinin seçilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzeltilmeli, 3’lü kararname ile göreve getirilen pozisyonlar azaltılmalı, parti rozetine, yakınlığa veya cinsiyete bakarak görev veya terfi verilmemeli, sadece görevini en iyi yapan ödüllendirilmelidir” ifadelerine yer veren Şefik, bunlar yapılamadığı müddetçe kendi bünyemizde herhangi bir ilerleme kaydedilemeyeceğini, dış temaslarda veya kurumsal ilişkilerde de gerekli saygıyı göremeyecek ve büyük sorunlar yaşanacağını kaydetti.

Konusuna vakıf olmayan, gereken liyakatı haiz olmayan kamu görevlisinin, saygı görmediği gibi temsil ettiği birim veya kuruma da zarar verdiğini belirten Şefik, ülkede her daire/birim, görevi kapsamında olan konularda gerekli kararları verse ve görevini layıkıyla yerine getirse,ülkede sorun olarak görülen pek çok konunun ortadan kalkacağını vurguladı.

