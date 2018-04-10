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"Sefer iptali yok, değişikliğe gidilecek"

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Atlasglobal KKTC ofisi yetkilisi, sefer iptali olmadığını, belli günlerde değişikliğe gidileceğini ve daha geniş açıklamanın gün içinde Kurumsal İletişim Başkanlığı’nca yapılacağını duyurdu

"Sefer iptali yok, değişikliğe gidilecek"
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Atlasglobal Havayolları, 25 Nisan’dan itibaren KKTC seferlerinde değişikliğe gidiyor.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Atlasglobal KKTC ofisi yetkilisi, sefer iptali olmadığını, belli günlerde değişikliğe gidileceğini ve daha geniş açıklamanın gün içinde Kurumsal İletişim Başkanlığı’nca yapılacağını söyledi.

Atlasglobal’den dün saat 17.42’de acentelerin bilgisayar sistemlerine düşen mesajda, “ikinci bir bildirime kadar 25 Nisan’dan itibaren İstanbul, Adana ve İzmir ile Ercan arasındaki karşılıklı seferlerin iptal edildiği” belirtildi.

Atlasglobal’den 25 Nisan ve sonrası için biletini alan yolculara da telefon mesajları gönderilerek uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

SEYAHAT ACENTELERİ KAYGILI

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, Atlasglobal’in kararını acentelere iletilen mesajlarla öğrendiklerini ve detayları öğrenmek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kilim, mesajdaki bilginin, turizme ve ulaşıma çok ciddi olumsuz etkileri olacağı kaygısını ifade ederek şirketten yeni bir açıklama beklediklerini kaydetti.

KKTC’de artan öğrenci ve iş insanı nüfusuyla hava yolu ulaşımının zaten yetersiz olduğuna ve sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Kilim, bilet fiyatlarının daha da yükseleceğini ve makro ekonominin de olumsuz etkileneceğini belirtti.

Kilim, haberin duyulmasıyla otel rezervasyonlarında iptallere gidildiğini, bunun sektör için kötü olduğunu anlattı.

Özel ve devlet ortaklığında bir havayolu şirketi kurulmasının zaruri olduğunu ifade ede KITSAB Başkanı Kilim, çok dikkatli ve profesyonel davranılarak bunun başarılabileceğini söyledi.

KKTC’ye halen Atlasglobal, Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve Pegasus Havayolları tarifeli sefer düzenliyor.

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