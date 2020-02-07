Seçimin geçmesini bekleyemeyiz

İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesine tepki gösteren İnşaat Müteahhitler Birliği, iş araçlarıyla yollara döküldü. TIR’lar, kamyonlar, beton mikserleri ve van araçlarıyla ülkenin dört bir yanından Lefkoşa’ya gelen eylemciler, başkent trafiğini kilitledi

Başkent felç oldu

İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesine tepki gösteren Müteahhitler Birliği, iş araçlarıyla yollara döküldü, Lefkoşa’yı kilitledi. Başbakanlık önünde eylem yapan müteahhitler, soruna çözüm getirmemesi halinde Lefkoşa’ya iki bin araç daha getireceklerini bildirdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem yaptı.

Eylem üzerine Başbakan Tatar birlik yönetimiyle görüştü. Eylem bugün de devam edecek.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda dün sabah toplanan ve tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı Başbakanlık önüne geldi.

İş araçlarıyla, kamyonlarla TIR’larla, dozerlerle, van araçlarla yollara dökülen Müteahhitler Birliği’nin konvoyu nedeniyle başkent Lefkoşa’da trafik felç oldu.

Başbakan ile görüşmeyi bekleyen eylemciler, görüşmeye yanıt almadı.

İş araçlarını Başbakanlık önünde bırakan eylemciler, Başbakan’ın yurt dışına gitmeden bu soruna çözüm getirmemesi halinde Lefkoşa’ya iki bin araç daha getireceklerini açıkladı.

Başbakanlık önünde bazı basın mensuplarına açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bu kadar yıldır çeşitli eylemler gerçekleştirdiklerini ancak ilk kez bir Başbakan'ın 'arka kapıdan kaçtığını' belirtti, bunu saygısızlık olarak nitelendirdi, 'yazıklar olsun' dedi.

Eyleme, 100'lerce kişiye iş olanağı tanıyan çok sayıda müteahhitin katıldığına işaret eden Gürcafer, Başbakan'ın bu tavrının tüm bu iş insanlarına karşı saygısızlık olduğunu vurguladı.

Gürcafer, kendilerinin 'çözüm üretmeye' geldiğini ancak Başbakan Ersin Tatar'ın İmar Planı sürecinde olduğu gibi 'halının altına süpürerek gittiğini' ifade etti.

Gürcafer, sabah Lefkoşa trafiğini etkilememeye çaba gösterdiklerini ancak bu saatten sonra Lefkoşa'da yürünecek yer bırakmayacaklarını ifade etti, "Bunun sorumlusu da Sayın Başbakan'dır, kaçmaya devam etsin" dedi.

Gürcafer, taleplerinin imar planının seçim öncesi hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Gürcafer, Mağusa İskele ve Yeniboğaziçı İmar Planı’nın yayınlanmamasının ve bölge için 2018’de yürürlükte olan emirnamenin bu yılın haziranına kadar uzatılmasının bölgede inşaat faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Gürcafer, taleplerini İmar Planı üzerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yapılması istenen değişikliklerin seçim yasakları girmeden önce yapılması olduğunu vurguladı.

Dünkü eylemin Birlik olarak gerçekleştirdikleri eylemlerin en büyüğü olduğunu kaydeden Gürcafer, 600 ile bin arasında aracın eylemde yer aldığını söyledi.

Eylemin boyutunun mevcut durumun verdiği rahatsızlığı yansıttığını ifade eden Gürcafer, mevcut belirsizlik durumda konut satın alma sözleşmelerinin iptali, inşaatların tamamlanmasında gecikmeler, yurt dışında sektörün itibarsızlaşmasının söz konusu olduğunun altını çizdi.

Gürcafer, mevcut durumda muktesap hak almış yani vize almış projelerin inşaatına dahi başlanamayacağını bunun da bölgedeki faaliyetlerin durması anlamında olduğunu söyledi.

Gürcafer, imar planının hayata geçirilmesi için seçim yasaklarının geçmesini bekleyemeyeceklerini belirttiği konuşmasında, “Talebimiz bölge üzerinde yaratılan istikrarsızlıktan çıkılması ve istikrar getirilmesidir, bunun için ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmasıdır” dedi.

Mevcut durumdan dolayı on binlerce insanın geçim kaynağı olan bu konunun cumhurbaşkanlığı seçiminden daha önemli olduğunu ifade eden Gürcafer, “Seçimin geçmesini bekleyemeyiz” dedi. Sorunun üç dört günde aşılabileceğine inandıklarını kaydeden Gürcafer, “Bu olmazsa, biz burada olacağız” dedi.

İmar planının, toplumun ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla alakalı bir olay olduğunu belirten Gürcafer, “Plansız yaşamdan kurtulmamız lazım” dedi.

Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ta ekonominin pamuk ipliğine balı olduğunu, aylardır Türkiye’den gelecek 170 milyon TL’lik katkının bir umut olarak pazarlandığını, Birlik olarak kendi kendine yetecek bir ekonomi yaratmak istediklerini, bunun yaratmanın mümkün olduğunu kaydetti

Girne ve Lefkoşa’da yeni konut inşaat faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, yıllık konut yapımının yüzde 56’sının Gazimağusa ve İskele’de olduğu göz önüne tutulduğunda, on binlerce insanın bu bölgeden ekmek parası kazandığının görüldüğünü ifade eden Gürcafer, “Bu kadar insan bugün buraya gelmişse konunun çok ciddi ve vahim olduğunu gösterir” dedi.

Gürcafer, “Bölgede 20-25 yıldır faaliyet gösteren firmalarımızın geleceği tehlike altındadır, inşaat sektöründen beslenen tüm insanların geleceği tehlike altındadır, bu önemli sektör tehlike altındadır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün akşam açıklama yapan Cafer Gürcafer, hükümetle görüşme sürecinin başladığını bildirdi.

Tatar’ın dün kendilerini kabul ettiğini ve sorunu görüştüklerini ifade eden Gürcafer, bugün de saat 14.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katılacağı bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Gürcafer, dünkü eylem kapsamında araçların Başbakanlık önünde kalacağını ve bugün de eyleme devam edeceklerini söyledi.