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Seçimin erkene alınmasına ret

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Akıncı, parti başkanları ile görüştü. Görüşmede 11 Ekim'de yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin Akıncı'nın talebiyle daha erken tarihe alınması konusu değerlendirildi. Ancak partiler bu öneriye sıcak bakmadı

Seçimin erkene alınmasına ret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Ağustos’ta, eğer ikinci tur olacaksa bunun da 23 Ağustos’ta olması önerisini dün iktidar ve muhalefetle paylaştı.

Ancak tüm partiler bu öneriye sıcak bakmadı. Parti başkanları seçimin 11 Ekim'de yapılması yönünde fikir belirtti. 1 Temmuz'da sınır kapılarının açılacak olmasına ve virüs tehlikesinin ülkede yeniden başgöstermesi ihtimaline dikkat çeken parti başkanları bu nedenle seçimin erkene alınmasına onay vermedi.

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmenin ardından açıklama yaptı. Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin meclisin karar verdiği şekilde 11 Ekim’de olması konusunda bir kanaat oluştu" dedi. 

Akıncı da görüşme sonrasında basına açıklama yaptı. Cumhuriyet Meclisi’nde haziran ayı sonuna kadar bir düzenleme yapılmasıyla 45 günlük takvimin çalıştırılabileceğini, ilk turun 16 Ağustos, ikinci turun da 23 Ağustos’ta yapılabileceğini belirten Akıncı, “Ekimdeki seçimin ağustostaki seçime göre daha riskli olacağı ortada. Halkın sağlığını düşünerek, toplumun ekonomik geleceğini de dikkate alarak, seçimin yapılarak gündemden çıkarılması gerektiğini değerlendiriyorum” dedi.

11 Ekim tarihini de Meclisin belirlediğini, Cumhurbaşkanlığı seçimi daha erken tarihte olacaksa bunu da Meclisin belirleyeceğini kaydeden Akıncı, siyasi partilerin de bu öneriyi kendi içinde değerlendireceğini ancak genellikle değişikliğe sıcak bakılmadığını belirtti.

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