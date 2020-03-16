“Seçimi erteleyelim”

DP milletvekili Serdar Denktaş, hükümete “Cumhurbaşkanlığı seçimini erteleyelim” çağrısı yaptı

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, hükümete “Cumhurbaşkanlığı seçimini erteleyelim” çağrısı yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Denktaş, tüm dünyada yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek ülkemizde de kriz yaşanacağını ifade etti.

Serdar Denktaş’ın açıklaması şöyle:

“Hükümet idari tatil ilan ederken bazı daireleri istisna tutmuştu. Bu daireler içinde maliyenin olması tuhafıma gitmişti. Nedeni şimdi ortaya çıktı. Hükümet kararı ile kapatılan işyerlerinden KDV PAYE ve BSİV vergilerini toplamak. Mesele hükümetin ay sonu maaş ödemelerini aksatmaması.

Malum seçim var. Peki ama muhasipler kapalı işyerlerinde bu hesaplamayı nasıl yapacak? İşletmeler eğer varsa eldeki birikimi devlete ödeyince çalışanını nasıl ödeyecek?

27 Mart itibarı ile hayat yeniden normale dönecek mi gerçekten? Yoksa virüs salgını geçince her şey bıraktığımız noktadan devam edebilecek düşüncesinde olan bir hükümetimiz mi var.

Felaket tellalcisi olarak görüleceğimin farkındayım. Ama huyum kurusun. Gerçeklere işaret edemeden duramıyorum. Tüm dünya ekonomik krizin içinde. Ancak onların alabileceği bir takım tedbirleri bizim alma imkanımız yok.

Böylesi bir durumda hükümetin yapması gereken virüs dönemi kamu/özel finansal kayıpları hesaplamak olmalı.

Ortaya çıkacak sonuca göre Türkiye’den ve olabilecek her yerden finansal destek talebinde bulunmalı. Kendi içimizden kamu maliyesine gelir toplama gayreti sorunu çözmeyecektir...

Ve Maliye bakanlığı bilmelidir ki bu ortamda rutin gelir seviyesini yakalayabilmek mümkün değildir. Sırf seçim var diye palyatif tedbirlerle vakit kaybetmek yerine ileriye dönük çalışmalar içine girilmesinde fayda var.

Yeri gelmişken;

Gerekiyorsa gelin şu seçimi bir yıl erteleyelim ve seçim kaygısı olmaksızın atılması gereken adımları hep birlikte atalım.”