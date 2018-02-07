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"Seçim Yasası konusunda hükümetin bizimle istişare etmesinden mutluluk duyarız"

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"Seçim Yasası konusunda hükümetin bizimle istişare etmesinden mutluluk duyarız"
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Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Seçim ve Halkoylaması Yasası konusunda hükümetin kendileriyle istişare etmesinden mutluluk duyacaklarını; yasayla ilgili tecrübelerini ve pratikte karşılaştıkları sorunları aktarmayı görev addettiklerini söyledi.

Şefik, TAK muhabirinin sorusu üzerine, hükümetin öncelikleri arasında yer alan “Seçim ve Halkoylaması Yasası YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecek” maddesini yorumladı.

Yasadaki değişikliğin takdirinin Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, ne tür bir yasa hazırlanacağına Meclis’in karar vereceğini, kendilerinin ancak seçim sürecinde yaşadıkları tecrübeyle pratikteki sorunları aktaracağını kaydetti.

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