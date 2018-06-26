Seçim sonuçlara 13 itiraz yapıldı

KKTC’de önceki gün yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nin Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçlarına 13 itiraz yapıldı.



TAK muhabirinin YSK’dan aldığı bilgiye göre, ilgili ilçe seçim kurullarına Lefkoşa’da 2, Gazimağusa’da 6, Güzelyurt’ta 2 ve İskele’de de 3 itirazda bulunuldu. Girne ve Lefke’de ise itiraz olmadı.



İlçe seçim kurullarının itirazları değerlendirmesinin ardından alınacak karara da itiraz etmek isteyenler YSK’ya başvuracak ve bu kez konu YSK’da değerlendirilecek.



YSK’nın kararıyla seçim sonuçları kesinleşecek ve ilan edilecek. Ardından seçilenlere mazbataları verilecek ve resmen göreve başlayacaklar