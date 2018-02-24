“Seçim nedeniyle böyle yapıyorlar”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan CTP’li Meclis üyelerine tepki: “Madde madde kabul ettikleri bütçeye dönüp itiraz ediyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi”?

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi bütçesinin, ilk toplantıda Meclis üyelerinden gerekli desteği alamayarak, oy çokluğuyla reddedildiği yönündeki CTP’li meclis üyelerinin açıklaması üzerine belediye bütçesinin görüşüldüğü sırada herhangi bir itiraz olmaması üzerine madde madde geçirildiğini açıkladı.

Evrenselgazete’ye konuşan Özçınar, 51/ 95 sayılı Belediyeler Yasası’na ve bütçe tekniğine uygun olarak hazırlandığını ve sonlandırıldığını belirtti. Özçınar, “Şuanda onaylanmış bütçe söz konusu değil zaten. Bakanlar Kurulu’nca onaylanmasının ardından bütçe yürürlüğe girer” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın Kasım 2017’de geçmesi gereken bütçeyi teknik eleman yetersizliği gerekçesi ile Belediye Meclisi gündemine ancak üç gün önce getirdiği gerekçe gösterilirken, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu gecikmenin erken seçim kaynaklı yaşandığını vurguladı ve “Devletin bütçesi geçmeden belediye bütçesi zaten onaylanmazdı” dedi. Başkan Özçınar, “Devletin bütçesinde belediyelere ayrılan rakam üzerinden biz bütçe yaptık. Devletin bütçesinin netleşmesiyle hemen belediye bütçesini gündeme getirdik” diye konuştu.

Başkan Özçınar, yöneltilen eleştirilerle ilgili” İki kez komite toplantısı yaptık. Her iki toplantıda CTP’li meclis üyeleri tarafından da bir ilave yapılarak komiteden geçirdik. Meclis’e gelmesi üzerine, Meclis görüşmeleri öncelikle Belediye Başkanı’nın raporu yani yıllık çalışma programı okunur ve onaylanır. İkinci gün ise rakamlara geçildi. İkinci gün rakamların görüşülmesinde de, daha önce onaylamış olduğumuz programa yönelik olarak yatırımlar, madde madde kalemlerine konarak geçti. Her madde teker teker azaltıp çoğaltmama yetkisi meclistedir. Doğal olarak bunlar soruldu. Herhangi bir değişiklik önermediler, önermedikleri için de kabul etmiş sayılıp maddeleri sırayla geçirerek bitirdik. Bütçe kalemlenip tamamlandıktan sonra kendi görüşlerini olumlu veya olumsuz ortaya koyabilirler. Yani bütçe bitmiştir. Bütçe bundan sonra İçişleri Bakanlığına gider. İçişleri Bakanlığı’ndan değerlendirilir. Ardından Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi’ne gider. Değişiklik yapılır veya uygunsa Meclis’e gönderilir. Akabinde Bakanlar Kurulu’na gider ve oylaması yapılıp onaylanır” şeklinde anlattı.

Öte yandan CTP’li meclis üyelerinin “Son festival harcamaları hakkında sorduğumuz tüm sorular da diğerleri gibi yanıtsız kalmıştır” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak ise Başkan Özçınar, “Mademki öyleydi, ilgili festival kalemini niye kaldırtmadılar?” diye sordu. Özçınar, “Festival kalemini onayladılar. Herhangi bir değişiklik yapmadılar ve onayladılar. Yani madde madde kabul ettikleri bütçeye dönüp itiraz ediyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi” diye konuştu. Özçınar, “bunlar gülünç durumlardır. Bunlar basit, anlaşılmayan gerekçelerdir” diye konuştu.

“Bunun yanı sıra, bütçede kalemi olan bir madde üzerine gerekçe sunulabilir. “Aylık planları bize vermediler de bütçeyi reddediyoruz” gibi bir davranış sergilenemez. Örneğin “festival kalemini azaltmak istiyoruz” diye bir öneri sunulur. Ben de Belediye Başkanı olarak bu öneriyi kurula sunar ve oylarım. Veya azaltır ya da çoğaltırım” diyen Özçınar, yasaya göre değişiklik yapılmayan bütçedeki maddelerin her birinin kabul edilmiş anlamına geldiğini ve bütçenin bütünüyle onaylanmış olduğunu anlattı.

Ayrıca, CTP’li belediye meclis üyelerinin belediye hizmetlerinin engelleme çabasının yanlışlığına dikkat çeken Özçınar, “belediye hizmetleri engellenemez. Halkın beledi hizmet alması önlenemez” diye konuştu.

“Bu şartlar altında bütçeye onay alamayan Belediye Başkanı Özçınar’ı, belediyenin bütçesiz kalmaması adına daha fazla gecikmeden Belediye Meclis üyeleri ile diyaloğa davet ederiz” şeklindeki CTP’li meclis üyelerinin, açıklamasını da gülünç bulan Belediye Başkanı Özçınar, “Ne diyaloğu? Televizyona mı davet edeyim kendilerini? Diyalog her zaman açıktır. Gelsinler belediyeye birer de kahve ıslarlayım kendilerine, sordukları sorulara açık ve şeffaf bir şekilde cevap vereyim. Ayıp değil mi kendilerine? Gelip karşıma sordular da yanıt vermedim mi. Ben her türlü bilgileri kendilerine veriyorum. 10’uncu aya kadar kendilerine gerekli bilgiler verildi. 10’uncu ay itibariyle olan bilgilerin ise iki hafta içerisinde hazır olabileceğini kendilerine belirttik. Ne yapalım yani başka? O zaman bizim bütçemiz Ağustos’ta geçti. Geçmemiş bütçeyi nasıl verecektim kendilerine?” dedi.

Başkan Mahmut Özçınar, konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Bütçe meclis gündemine getirilerek, iki gün arayla yapılan seri toplantılar sonucu önce Başkan’ın faaliyet programı, sonrasında yatırım programı, ardından ikinci gün sayısal bölümüne geçilmiştir. Bu bölümde madde madde kalemler sunulmuştur. Azaltma ya da çoğaltma teklifinde bulunulmadığından kabul edilmiş sayıp, her madde teker teker bu şekilde sonlandırılmıştır. Yasaya göre, bütçe maddelerinin görüşülmesi sırasında azaltma veya çoğaltma önerisinde bulunulmaması o maddenin kabulü anlamına gelir. Sonlandırma sonrasında da ben kendilerine teşekkür ettim. Teşekkürün ardından da gerekçe sunarak, kayıtlara geçirmek için, bütçeye sadece CTP grubunun olumsuz düşüncelerini ifade etmelerini sonrasında da bütçe görüşmesi tamamlanmıştır. Yani “oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler” şeklinde yapmadık ki. Madde madde görüşülerek oylamaya soktuk. Bunun yasal herhangi bir sıkıntısı yoktur. 20 yıllık görev süremde hep aynı yöntemi uyguladık. Bütün belediyeler de bu yöntemi uygulamaktadırlar. Gerek Sayıştaylık gerekse Türkiye’deki uygulamalara da bakıldığında aynı yöntemin uygulandığını görüyoruz. Bu olay ilk defa yaşanıyormuş gibi halka lanse ediliyor. Bu olayın özünde yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle popülizmdir. Halka hizmet edilmesi engellenmeye çalışılıyor” diye konuştu.