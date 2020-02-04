Seçim gailesi, ekonominin önüne geçti

İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı’nın yayınlanmaması nedeniyle perşembe günü araçlı eylem yapma ve bunu yanında tapu devirleri ile devlete olan tüm vergileri durdurma kararı aldı

Müteahhitler araçlı eyleme gidiyor

İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı’nın yayınlanmaması nedeniyle perşembe günü araçlı eylem yapma ve bunu yanında tapu devirleri ile devlete olan tüm vergileri durdurma kararı aldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı perşembe günü araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Gürcafer, tapu devirlerini ve devlete olan tüm vergileri durdurma kararı da aldıklarını belirtti.

Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapmaktan başka çareleri kalmadığını söyledi.

“Bir yıl önce, ülkemizin en büyük sorunlarından olan plansızlığı sona erdirmeye katkı koymak için heyecanla yola çıktık ancak neticede ciddi bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nin süreç boyunca yapıcı olduğunu söyledi.

Gelinen noktada kimsenin sorunu çözmek için çaba sarf etme niyetinde olmadığını ve hükümet edenlerin sadece seçim derdinde olduğunu gördüklerini savunan Gürcafer, ‘bu sorunla seçimden sonra ilgilenileceği’ mesajını aldıklarını belirtti.

“Kaç kişi işsiz kalacak, Sosyal Sigortalar Dairesi ne kadar işsizlik ücreti ödemek durumunda kalacak düşünen var mı?” diye soran Gürcafer, seçim gailesinin ülke ekonomisi gailesinin önüne geçtiğini ileri sürdü.

Defalarca yetkililerle görüştüklerini ve teknik olarak sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ifade eden Gürcafer, ne Başbakanın ne de diğer yetkililerin itirazlarının ne olduğunu öğrenemediklerini söyledi.

Gürcafer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konunun bekleme lüksü yoktur. Sorunun seçim sonrasına ötelenmesi demek inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin ciddi şekilde yara alması demektir. Birçok çalışanın işsiz kalması demektir. Bunu yetkililere defalarca anlatmamıza rağmen bir adım atılmıyor. Artık eylemden başka çaremiz kalmamıştır.

Perşembe günü ada genelinden üyelerimiz araçları ile Lefkoşa’da buluşacak ve Başbakanlık önüne gidecektir. Ayrıca tarafımızdan devlete açılacak tazminat davaları da gündemimizdedir. Bunun dışında tapu devirlerini ve devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağımız kamuoyu ile paylaşırız.”