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Sebze ve meyvede yine ilaç kalıntısı

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Sebze ve meyvede yine ilaç kalıntısı
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İthal ve yerli ürünlerden 7-13 Haziran arası numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde, 3 yerli ürün ve 4 ithal üründe limit üstü kalıntı veya ruhsatlı olmayan ilaç kalıntısı tespit edildi
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesine göre yapılan değerlendirme sonucunda, limit üstü kalıntı tespit edilen 43 ithal üründen  Onbaşı İşl. Ltd'e ait kayısı menşei iade yapıldığı, Bekir Cura'ya ait kayısı ve Helvasan'a ait susamın ise menşeine iade yapılacağı, Nuri Ersoy'a ait siyah üzümün ise imha edileceği kaydedildi.
Zümrütköy'de Maydanoz üretimi yapan Fatma Resmi ve Doğancı'da Böğrülce üretimi yapan Mehmet Tecen’in ürünlerinde yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilecek.
Yerli 16 ürün numunesinden limit üstü kalıntı tespit edilen ürünlerle ilgili olarak ise Çayönü'nde Hasan Beşerler'e ait domates bahçesinde hasat durduruldu.

                                              

                                                                 

                   İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu              

         1       M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Soya Fasulyesi (Yemlik)        Temiz                  

         2       Özçağ Free Port   İthal  Soya Küsbesi       Temiz                  

         3       Svs Tic. Ltd.        İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         4       Svs Tic. Ltd.        İthal  Armut(S.M)         Temiz                  

         5       Svs Tic. Ltd.        İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         6       Svs Tic. Ltd.        İthal  Yeşil Acı Biber    Temiz                  

         7       Svs Tic. Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         8       Şubaşı Ziraat       İthal  ACS Pasha (Bit. Kor. Ürn)    Temiz                  

         9       Şubaşı Ziraat       İthal  ACS Delda(Bit. Kor. Ürn)      Temiz                  

         10     Helvasan    İthal  Susam        Limit Üstü          

         11     TÜK İthal  Arpa Temiz                  

         12     TÜK İthal  Arpa Temiz                  

         13     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kayısı         Limit Üstü          

         14     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kiraz Temiz                  

         15     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         16     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         17     Svs Tic. Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         18     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Kayısı         Temiz                  

         19     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Kiraz Temiz                  

         20     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         21     Kemal Palamut    İthal  Kayısı         Temiz                  

         22     Kemal Palamut    İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         23     Kemal Palamut    İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         24     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Kayısı         Temiz                  

         25     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         26     Svs Tic. Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         27     Svs Tic. Ltd.        İthal  Kayısı         Temiz                  

         28     Svs Tic. Ltd.        İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         29     Portex Ltd. İthal  Kiraz Temiz                  

         30     Halil Kasap Paz.  İthal  Kayısı         Temiz                  

         31     Halil Kasap Paz.  İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         32     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Elma(Golden)      Temiz                  

         33     Özçağ Free Port.  İthal  Mısır (DDGS)      Temiz                  

         34     M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Soya Küsbesi       Temiz                  

         35     Hamiyet Doğan   Mağusa      Kavun        Temiz                  

         36     Hamiyet Doğan   Mağusa      Taze Soğan Temiz                  

         37     Süleyman Bayın  Mağusa      Biber Temiz                  

         38     Hatice Fidan Balcı         Mağusa      Domates     Temiz                  

         39     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Kapya Biber        Temiz                  

         40     Yusuf Duman      Geçitköy     Yeşil Soğan         Temiz                  

         41     Bayram Avcı       Geçitköy     Domates     Temiz                  

         42     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Domates     Temiz                  

         43     Sarıoğulları Ltd.  İthal  Pul Biber    Temiz                  

         44     Fatma Resmi       Zümrütköy Maydanoz  Limit Üstü          

         45     Fatma Resmi       Zümrütköy Şaahuri Kabak     Temiz                  

         46     Fatma Resmi       Zümrütköy Şeftali         Temiz                  

         47     Mehmet Tecen     Doğancı      Böğrülce     Limit Üstü          

         48     SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Kayısı         Temiz                  

         49     SVS Tic.Şti.LTD İthal  Siyah Üzüm         Temiz                  

         50     SVS Tic.Şti.LTD İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         51     Bekir Cura İthal  Kayısı         Limit Üstü          

         52     Bekir Cura İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         53     Bekir Cura İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         54     Bekir Cura İthal  Siyah Üzüm         Temiz                  

         55     Cemal Pehlivanoğulları İnönü          Hıyar (Açık)        Temiz                  

         56     Hüseyin Pehlivanoğulları       İnönü          Balkabağı   Temiz                  

         57     Hasan Beşerler    Çayönü      Domates     Limit Üstü          

         58     Hüseyin Arkoy    Çayönü      Kavun        Temiz                  

         59     Nuri Ersoy İthal  Siyah Üzüm         Limit Üstü          

         60     Nuri Ersoy İthal  Kayısı         Temiz                  

         61     Nuri Ersoy İthal  Armut (Santa Maria)    Temiz                  

                                                       

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