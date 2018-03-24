banner107
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
14 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
1.5B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
24 0
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
152 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
89 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
24 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
18 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
23 0
banner82
banner147

Sebze meyvede yine limit üstü kalıntı

banner27

Bazı üreticilere ait elma, biber ve salatalıkta yine limit üstü kalıntı çıktı

Sebze meyvede yine limit üstü kalıntı
banner137

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden çeri domates,  armut çeşitleri, elma çeşitleri, havuç, susam, karpuz, mısır (yemlik) soya fasulyesi, kırmızı acı ve tatlı pul biber ve biber çeşitleri olmak üzere 33 numuneden 29'unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Yerli ürünlerden ise enginar, domates, biber çeşitleri, fasulye çeşitleri, salatalık, nane, pancar, roka, Valencia portakal, patlıcan, çilek ve kabak  olmak üzere  53 numunenin 50'sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği kaydedildi.                

İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşl. Ltd ait Elma ve Yeşil Cin Biber Menşeine iade edildi. Öte yandan SVS Tic. Ltd ait Yeşil Acı biber limit üstü çıkması nedeniyle imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde Mağusa’da Ramazan Ateş'e ait kapya biber ve Doğancı’da Salih Çınar'a ait biber limit üstü çıkması nedeniyle hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.           

Öte yandan Mormenekşe’de Hürü Özer'e ait salatalık limit üstü çıkması nedeniyle ürünün imhasına karar verildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.