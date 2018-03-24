Sebze meyvede yine limit üstü kalıntı

Bazı üreticilere ait elma, biber ve salatalıkta yine limit üstü kalıntı çıktı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden çeri domates, armut çeşitleri, elma çeşitleri, havuç, susam, karpuz, mısır (yemlik) soya fasulyesi, kırmızı acı ve tatlı pul biber ve biber çeşitleri olmak üzere 33 numuneden 29'unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Yerli ürünlerden ise enginar, domates, biber çeşitleri, fasulye çeşitleri, salatalık, nane, pancar, roka, Valencia portakal, patlıcan, çilek ve kabak olmak üzere 53 numunenin 50'sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği kaydedildi.

İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşl. Ltd ait Elma ve Yeşil Cin Biber Menşeine iade edildi. Öte yandan SVS Tic. Ltd ait Yeşil Acı biber limit üstü çıkması nedeniyle imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde Mağusa’da Ramazan Ateş'e ait kapya biber ve Doğancı’da Salih Çınar'a ait biber limit üstü çıkması nedeniyle hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Öte yandan Mormenekşe’de Hürü Özer'e ait salatalık limit üstü çıkması nedeniyle ürünün imhasına karar verildi.