 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
3 0
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
10 0
 
17 0
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
11 0
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
15 0
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
18 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
13 0
banner82

Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek

banner27

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Serdar Saydam'ın organları, KKTC ve Türkiye'deki dört hastaya umut oldu

Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek
banner267

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam geçtiğimiz gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Saydam’ın organları, ailesinin isteği üzerine, nakil bekleyen dört hastaya bağışlandı. Saydam’ın organları Türkiye’den gelen özel ekipler tarafından alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, “Serdar Saydam’ın iki böbreği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde iki hastaya yapılan operasyon ile sağlıklı bir şekilde nakledildi. Saydam’ın iki kornea ve karaciğerinin Türkiye’den gelen özel ekipler tarafından nakil bekleyen iki hastaya nakil edileceği öğrenildi” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serdar Saydam'ın cenazesi dün öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.