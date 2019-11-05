TDP Milletvekili Angolemli, ülkedeki trafik kazalarının yöneticilerden kaynaklandığını söyledi ve “Savaşta bile bu kadar şehit vermedik” dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, konuşma yaptı.

Ülkedeki trafik kazalarının yöneticilerden kaynaklandığını savunan Angolemli, alınan önlemlerin insan odaklı olmadığını kaydetti.

Ülkeye sol direksiyon araçların girişinin serbest bırakıldığını, bu nedenle çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Angolemli, yolların çukurlarla dolu olduğunu, bunun ağır vasıtalardan kaynaklandığını söyledi.

Angolemli, bu durumun önüne geçmek için ölçü aletlerine ihtiyaç olduğunu, yolların karanlık olmasının da sorunlar arasında olduğunu dile getirdi.

“Savaşta bile bu kadar şehit vermedik” diyen Angolemli, bu sorunun çok önemli olduğunu belirtti.

İş insanlarının ucuz emek gücü için yabancı şoförlerle çalıştığını, bunun da kazalara neden olduğunu dile getiren Angolemli, hükümetin trafik konusunu ciddiyetle ele alması gerektiğini kaydetti.