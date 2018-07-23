Savaşan’ın başkan yardımcılığı Rum Meclisi’nde gündem oldu

Dr. Ahmet Savaşan’ın Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne başkan yardımcısı olarak seçilmesi, Rum tarafında büyük rahatsızlık yarattı. Yunanistan ile Rum Yönetimi, bu konseye alternatif yaratılması için girişim başlattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türklere yönelik nefes aldırmama politikasından ödün vermemeye devam ediyor.

Kıbrıslı Türk Dr. Ahmet Savaşan’ın Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (GHTC - Global Healthcare Travel Council ) başkan yardımcısı olarak seçilmesi Rum tarafında büyük rahatsızlık yarattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Onur Kurulu Üyesi, Dr. Ahmet Savaşan’ın da Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (GHTC) alternatif yaratılması için Yunanistan ile GKRY girişim başlattı.

Azerbaycan’dan Rusyan Guliyev’in genel başkan, Yunanistan’dan da Constantine Constantinides’in Genel Sekreter seçildiği Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) Genel Başkan Yardımcılığına KKTC’den Dr. Ahmet Savaşan’ın seçilmesi Rum Hükümetinin gündemine oturdu.

Güney Kıbrıs 'EDEK' parti Milletvekili Kostis Evstathiu konuyu meclise taşıyarak Yunanistan temsilcilerinin hiçbir itirazı olmadan bir Kıbrıslı Türk'ün Başkan Yardımcılığı’na illegal (sözde) seçilmesine nasıl izin verdiğini sordu.

KONUNUN ARAŞTIRILIP GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI İSTİYORLAR

Yapılan itirazların bir işe yaramadığını yazan Rum gazeteleri, “Türkiye GHTC’de İstediğini Yapıyor” başlıklı haberlerinde, Konsey’in fahri kurucu başkanının Türkiye’den Emin Çakmak olması yüzünden, Türkiye’nin konsey üzerinde güçlü bir lobisi olduğunu ve Rum Sağlık Turizmi Kurumu’nun, birlikten ayrılma düşüncesi olduğunu belirtti.

Öte yandan Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik bu tutumu, bir kez daha dünya tarafından Kıbrıs için algılanmak istenmeyen gerçekleri yine gözler önüne serdi.

Özellikle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’nin liderlerle ayrı ayrı görüşme yapmak üzere adaya geldiği bir dönemde Rum tarafının böyle bir tutum sergilenmesini, BM’nin gözden kaçırmaması gerektiği konusunda önem arz etti.

Hatırlanacağı üzere Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu (Global Healthcare Travel Council) 38 ülkeden 47 delegenin katılımı ile geçtiğimiz aylarda Antalya'da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı’nda gerçekleştirilmişti.