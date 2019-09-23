Savaşan “Temizlik gününde KKTC sınıfta kaldı”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan KKTC’nin temizlik gününde sınıfta kaldığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ın Slovenya’da yapıldığı gibi yüzbinlerce kişinin katılımı ile aynı anda temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi

“Haydi Yapalım!” (Let’s Do It!) çevre temizliği farkındalık hareketi, 169 ülke ile eş zamanlı olarak dün Sağlık Turizmi Konseyi’nin de katılımıyla KKTC’de de gerçekleştirildi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yazılı açıklamasında , KKTC’nin temizlik gününde sınıfta kaldığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ın Slovenya’da yapıldığı gibi yüzbinlerce kişinin katılımı ile aynı anda temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Savaşan, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sporcular, taraftar grupları, sanatçılar, öğrenciler ve gönüllülerin katılacağı gerçek bir seferberlik kampanyasının 2019 bitmeden başlatılması çağrısında bulunarak, “Haydi, ülkemizi, evimiz gibi temizleyelim” ifadelerini kullandı.

SLOVENYA’YI 270,000 GÖNÜLLÜ TEMİZLEDİ

Farklı bölgelerine yaklaşık 2 milyon metreküp atık içeren Slovenya için 2010 yılında “bir günde temizleyelim” çağrısı yapıldığını ve başlatılan proje ile belediyelerin 270,000 gönüllüye ulaştığını anımsatan Savaşan, bir günde temizlenemese de Slovenya’da bu etkinlik ile farkındalık yaratıldığını ve Slovenya’nın bugün dünyanın en temiz ülkelerinden bir olduğunu ifade etti.

Sokakların, sahillerin, piknik alanlarının ve çevrenin neden bu kadar pis olduğunu anlamanın mümkün olmadığını kaydeden Savaşan, kirliliğin sebebinin dağın taşın devlete, sokağın parkın da belediyeye havale edilmesi olduğunu belirtti.

“ÜLKENİN HER BİR KÖŞESİNİ EVİMİZ OLARAK GÖRMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Halkı’nın da önce gerçek bir temizlik yapıp, sonrasında da kirletilmesine izin vermeyecek bir kültürün tekrardan yeşermesine olanak sağlayabileceğini dile getiren Savaşan, bunu ancak ülkenin her bir köşesini ev olarak görmekle mümkün olabileceğini vurguladı.

DERDİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HAYAT...

“Bizlerin de artık uyanması, uyandırması gerekiyor. Atıklar sadece doğanın güzelliğini bozmaz, aynı zamanda genel olarak içme suyu, hava, toprak ve habitatın kalitesini de tehlikeye sokar” diyen Savaşan, “derdimiz iki ağacın kesilmesini, çöplerin toplanmamasını, ülkemizde kullanılan termik gibi yenilenebilir olmayan kaynaklarla enerji üretilmesini eleştirmek değil. Derdimiz üretirken tükettiklerimizi ve alternatiflerini kontrol etmek, terazinin neresinin daha ağır bastığını değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmek. Derdimiz sürdürülebilir bir hayat” dedi.

2019 BİTMEDEN ÜLKEMİZİ, EVİMİZ GİBİ TEMİZLEYELİM...

Dünya temizlik gününde bir avuç denebilecek gönüllü grubun duyarlılık göstererek ülkede sembolik bir temizlik yaptığına vurgu yapan Dr. Ahmet Savaşan, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sporcular, taraftar grupları, sanatçılar, öğrenciler ve gönüllülerin katılacağı gerçek bir seferberlik kampanyasının 2019 bitmeden başlatılması çağrısında bulunarak, “haydi, ülkemizi, evimiz gibi temizleyelim” ifadelerini kullandı.