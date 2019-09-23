 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
Yücebaş, Kayseri'de zafere sürdü
12 0
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
Esrarengiz üsse UFO'cu akını
31 0
 
Mishalili, Cihangir masalı
Mishalili, Cihangir masalı
102 0
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
Ferrari'den V12 motorlu üstsüz model
18 0
Akdoğan'da stad tepkisi
Akdoğan'da stad tepkisi
506 0
Girne’de ses kirliliği hat safhada
Girne’de ses kirliliği hat safhada
26 0
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
Lefkoşa yeniden Ralli ile birleşecek
19 0
banner82

Savaşan “Temizlik gününde KKTC sınıfta kaldı”

banner27

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan KKTC’nin temizlik gününde sınıfta kaldığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ın Slovenya’da yapıldığı gibi yüzbinlerce kişinin katılımı ile aynı anda temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi

Savaşan “Temizlik gününde KKTC sınıfta kaldı”
banner267

 “Haydi Yapalım!” (Let’s Do It!) çevre temizliği farkındalık hareketi, 169 ülke ile eş zamanlı olarak dün Sağlık Turizmi Konseyi’nin de katılımıyla KKTC’de de gerçekleştirildi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yazılı açıklamasında , KKTC’nin temizlik gününde sınıfta kaldığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ın Slovenya’da yapıldığı gibi yüzbinlerce kişinin katılımı ile aynı anda temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Savaşan, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sporcular, taraftar grupları, sanatçılar, öğrenciler ve gönüllülerin katılacağı gerçek bir seferberlik kampanyasının 2019 bitmeden başlatılması çağrısında bulunarak, “Haydi, ülkemizi, evimiz gibi temizleyelim” ifadelerini kullandı. 

SLOVENYA’YI 270,000 GÖNÜLLÜ TEMİZLEDİ

Farklı bölgelerine yaklaşık 2 milyon metreküp atık içeren Slovenya için 2010 yılında “bir günde temizleyelim” çağrısı yapıldığını ve başlatılan proje ile belediyelerin 270,000 gönüllüye ulaştığını anımsatan  Savaşan, bir günde temizlenemese de Slovenya’da bu etkinlik ile farkındalık yaratıldığını ve Slovenya’nın  bugün dünyanın en temiz ülkelerinden bir olduğunu ifade etti.

Sokakların, sahillerin, piknik alanlarının ve çevrenin neden bu kadar pis olduğunu anlamanın mümkün olmadığını kaydeden Savaşan, kirliliğin sebebinin dağın taşın devlete, sokağın parkın da belediyeye havale edilmesi olduğunu belirtti.

“ÜLKENİN HER BİR KÖŞESİNİ EVİMİZ OLARAK GÖRMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Halkı’nın da önce gerçek bir temizlik yapıp, sonrasında da kirletilmesine izin vermeyecek bir kültürün tekrardan yeşermesine olanak sağlayabileceğini dile getiren Savaşan, bunu ancak ülkenin her bir köşesini ev olarak görmekle mümkün olabileceğini vurguladı.
DERDİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HAYAT...

“Bizlerin de artık uyanması, uyandırması gerekiyor. Atıklar sadece doğanın güzelliğini bozmaz, aynı zamanda genel olarak içme suyu, hava, toprak ve habitatın kalitesini de tehlikeye sokar” diyen Savaşan, “derdimiz iki ağacın kesilmesini, çöplerin toplanmamasını, ülkemizde kullanılan termik gibi yenilenebilir olmayan kaynaklarla enerji üretilmesini eleştirmek değil. Derdimiz üretirken tükettiklerimizi ve alternatiflerini kontrol etmek, terazinin neresinin daha ağır bastığını değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmek. Derdimiz sürdürülebilir bir hayat” dedi.

2019 BİTMEDEN ÜLKEMİZİ, EVİMİZ GİBİ TEMİZLEYELİM...

Dünya temizlik gününde bir avuç denebilecek gönüllü grubun duyarlılık göstererek ülkede sembolik bir temizlik yaptığına vurgu yapan Dr. Ahmet Savaşan, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sporcular, taraftar grupları, sanatçılar, öğrenciler ve gönüllülerin katılacağı gerçek bir seferberlik kampanyasının 2019 bitmeden başlatılması çağrısında bulunarak, “haydi, ülkemizi, evimiz gibi temizleyelim” ifadelerini kullandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.