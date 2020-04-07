Savaşan: Kahraman sağlıkçıların önemi bir kez daha anlaşıldı

7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolasıyla mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dünya’nın her köşesinde COVID-19 virüsüne karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. “Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreç hepimize sağlığımızın kıymetini çok daha iyi anlama fırsatı vermiştir” diyen Savaşan, “sağlık çalışanları sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, Dünya’nın her köşesinde COVID-19 virüsüne karşı kahramanca mücadele etmektedir. Bu mücadele, sağlık çalışanlarının önemini bizlere bir kez daha göstermiştir. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan bütün sağlık çalışanlarına minnettarız. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde herkes için sağlık ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden kahraman sağlık çalışanlarının Sağlık Günü’nü içtenlikle kutluyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.