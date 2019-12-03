Savaşan: Engellilerin eşit vatandaş görülmemesi temel sorunumuzdur!

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, KKTC'deki engellilerin gerçek sorununun bu güne kadar eşit vatandaş görülmemeleri olduğuna vurgu yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki engellilerin gerçek sorununun bu güne kadar eşit vatandaş görülmemeleri olduğuna dikkat çekti.

Bu özel günün amacının, toplumun her alanında engelli bireylerin haklarının ve refahının teşvik edilmesi; engelli bireylerin durumu ile ilgili politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanındaki farkındalığın arttırılması olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, 2019 Dünya Engelliler Günü temasının, “Engelli bireylerin katılımlarının ve 2030 kalkınma gündemi içinde yer almalarının sağlanması” olduğunun altını çizdi.

Engelli politikaları, diğer politikalar ile aynı tempoda ilerlemeli!

Belirlenen temanın, engelli bireylerin 2030 planı doğrultusunda güçlendirilmeleri ve tüm bireylerle eşit şartlara kavuşturulmaları üzerine odaklandığını belirten Savaşan, engelli politikalarının Kuzey Kıbrıs’ta da diğer politikalar ile aynı tempoda ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok!

İsveç hükümetinin 2000’lerde “hastadan yurttaşa” şiarıyla engelli politikasına yeni bir perspektif getirdiğine değinen Savaşan, “bilindiği gibi bütün Dünya’da engellilik uzun yıllar boyunca bir “hasta sorunu” olarak görüldü. İsveç ve az sayıda ülke ise bunu bir demokrasi ve insan hakları sorunu olarak gördü ve politikalarını yurttaşlık, eşitlik ve tam katılım olarak belirledi. Bu algı gelişmiş ülkelerde değişmiş olmasına rağmen hala değişmeyen ülkeler çoğunlukta. Bizim ülkemizde de bu algının henüz değişmemiş olması, engellerin önündeki en büyük engeldir. İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok. Dünya’daki doğru ve sonuç vermiş örnekler incelenmeli ve ülkemizde de uygulanmalıdır” dedi.

BM Engelli Hakları Sözleşmesine uyulmalı…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gerçek problemin bu güne kadar engellilerin eşit vatandaş görülmemesi olduğunu vurgulayan Ahmet Savaşan, Evrensel ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ doğrultusunda, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün uygulamaları sağlayacak bilgi, eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon, istihdam, sosyal koruma, fonlandırma sistemlerinin, sosyal politikaların ve gereken yasaların bulunduğu ve uyguladığı bir devlet yapısının yaratılması gerektiğinin altını çizdi. Savaşan UBP-HP Hükümeti’nin başlattığı çalışmalar ile bu konuda umut verdiğini de ifade etti.

'Engelli' olarak tanımlanan bireyler, 'engel' olarak görülmemeli!

“Bizden farklı olanın; eli, kolu, gözü, kulağı olmak, yaşamını kolaylaştırmak, iyi şeyler hissettirmek, fark etmek, fark ettirmek, sosyal yaşamda var edebilmek başta politikacılar olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır” diyen Ahmet Savaşan, yasal zorunluluklar ve hukuki gereksinmeler nedeniyle 'engelli' olarak tanımlanan bireylerin, hayatın içerisinde 'engel' olarak görünmemeleri en büyük temennimizdir. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, 'engelli' bireylerin toplumda daha fazla görünür kılındığı, hayatlarının fiziki ve duygusal anlamda daha fazla kolaylaştırıldığı, ötekileştirilmeden diğer insanlarla eşit haklara sahip olduğu bir dünya diliyor; engellilerimizin karşılaştığı sorunların giderilmesi için yasal gereklilikleri yerine getirecek olan siyasilere, bu konuda farkındalık geliştiren ve destek olan bütün kişi ve kurumlara şahsım ve konseyimiz adına şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.