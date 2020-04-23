Savaşan: 23 Nisan’ı bayram coşkusuyla evlerimizde kutluyoruz

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan: “COVID-19 salgını nedeniyle evlerimize kapanmış olsak da, 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerimizde yaşayacağız”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “COVID-19 salgını nedeniyle evlerimize kapanmış olsak da, 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerimizde yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün, Türk Milleti’nin egemenliğinin sembolü, demokrasisinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz.

Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan, milli egemenliğin ve halk iradesinin sembolü olmuştur. 23 Nisan 1920'de, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti’nin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesinin zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olmuş, Cumhuriyete giden yolda milli birlik ve beraberliği tesis etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden kurucu meclisin açıldığı günü, bütün dünya çocuklarına armağan ederek, daha da anlamlı hale getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk Milleti’nin çocuklara verdiği değeri göstermiştir. Barış ve kardeşlik adına atılan bu adım, dün olduğu gibi bugün de gerek bizlere gerekse de bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir.

İstiklal Harbi için Türkiye Meclisi nasıl bir umudun ve hürriyetin sembolü olmuşsa Cumhuriyet için ve bizler için çocuklarımız da öyle bir umut ışığıdır. Bugün COVID-19 salgını nedeniyle evlerimize kapanmış olsak da 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerimize taşıyacak ve çocuklarımızla bu anlamlı bayramı hep birlikte kutlayacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılına erişmenin gurur ve sevincini paylaştığımız bugünde, Türkiyemiz ile ülkemizde ve bütün dünyada geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.