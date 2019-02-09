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Satışlar kanser hastaları için olacak

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği ikinci el satış dükkanı, eski yerinde yeniden açıldı

Satışlar kanser hastaları için olacak
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği ikinci el satış dükkanı, Ortaköy Camisi’nin karşısındaki eski yerinde yeniden açıldı.

Dükkanda; İngiltere’de toplanan  Euromed’in ücretsiz taşımacılığını yaptığı çok iyi durumda giysilerin ve tüm adada her yaştan her kesimden, duyarlı vatandaşların bağışladığı kıyafetlerin satışının yapılacağı belirtildi.

Bugün açılışı yapılan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı “Tulips – Laleler” dükkanında, 2,5 TL, 5,00 TL ve 10 TL’den satılacak 2.el giysiler, ayakkabıların satışı yer alacak. Dükkanda ayrıca Ayakkabı Dünyası’nın bağışladığı 2 bin çift bot, ayakkabı, ve terlikler de 5,00 TL, 10 TL ve 20 TL’den satışa sunuldu.

Dernek başkanı Raziye Kocaismail, herkesin ilgili göstereceğine inandıkları dükkandan elde edilecek gelirle, yurt dışına giden hastalara yapılan uçak bileti ve konaklama giderlerinin karşılanacağı belirtildi.

Kocaismal, derneğe bağışları ve alıcı olarak katkı koyan herkese, her bir hasta adına teşekkür etti.

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