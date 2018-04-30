banner107
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
80 0
Şok diyetler ölüme kadar götürür
Şok diyetler ölüme kadar götürür
6 0
Derbide Aslan kükredi
Derbide Aslan kükredi
30 0
Kaza yapan araca arkadan çarptı
Kaza yapan araca arkadan çarptı
334 0
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
131 0
Koop, kopardı ve aldı
Koop, kopardı ve aldı
30 0
BMW M2'ye Competition dopingi
BMW M2'ye Competition dopingi
21 0
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
62 0
banner82
banner147

"Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir"

banner27

Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Halis Üresin, “Şu an mahkeme kararını uygulamaktan başka düşüncemiz yok. Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir” dedi

"Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir"
banner137

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük binasının açık artırmayla satılması için yetkilendirilen Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Halis Üresin, “Şu an mahkeme kararını uygulamaktan başka düşüncemiz yok. Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir” açıklamasında bulundu.
İhaleye başvuru kabul etmeden açılış konuşması yapan Üresin, soruları da yanıtladı. 
Üresin, açık artırmanın yapılmasına ve canlı yayınlanması katkıları nedeniyle Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt’a teşekkür ederek, KTHY çalışanlarının acı çektiğini, travma yaşadığını, bu günü de umutla beklediğini söyledi.
Halis Üresin, mahkeme kararı olmasına rağmen satış işleminin gerçekleşebilmesi için mevcut emlak üzerindeki engellerin kalkması için yoğun girişim yaptığını belirterek, bu sürece destek verenlere teşekkür etti. 
KTHY binası ile ilgili 11 Mayıs 2016 tarihli Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararına işaret eden Halis Üresin, 2 dönüm bin 200 ayak kare büyüklüğündeki arazi ve genel müdürlük binasının satılması sonucunda izlenecek yolun şartnamede duyurulduğu gibi olacağını belirtti. 
Üresin, KKTC’de yeni bir havayolu şirketi kurulmasını da temenni etti.
Halis Üresin, binanın satılmaması halinde sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtladı.
Üresin, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Bengihan’ın ihaleye kayıt olmazsa ne olacağı ve belirlenen fiyat üzerinde satış olması durumunda ilk alacakların kimler olacağını sorusu üzerine şunları açıkladı:
“YANLIŞ ANLAMALARA SEBEP OLMAMAK ADINA BUGÜN AÇIKLAMA YAPMAMAYI DÜŞÜNÜYORUM”
“Mahkeme kararı ortadadır. Satışın yapılamaması halinde izlenecek yol haritası bellidir. İlerleyen süreçte bunun değerlendirmesini yapıp kamuoyuyla paylaşacağım. Bugünkü süreçte yanlış anlamalara sebep olmak adına açıklama yapmamayı düşünüyorum. Tasarrufumuz vardır. Çalışanlar bizim için önceliklidir. Bu konu herkes müsterih olsun, en iyiyi, doğruyu halkımızın yararına olacak şekilde yapacağız. Şu an mahkeme kararını uygulamaktan başka düşüncemiz yok.”
Açık artırmaya katılacaklar 12.00’ye kadar divana kayıt yaptıracak. Bu kişiler KKTC kimlik kartı, kamu, kurum kuruluş ve tüzel kişilerin yetki belgelerini ibraz edecek. Açık artırma saat 13.00’te başlayacak.
Açık artırmayla ilgili divanda Halis Üresin’in yanı sıra Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, üyelerden Hüseyin Gültekin ile Emir Akyıllar, KTHY hissedarı Güvenç Cantaş avukatlar, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi yetkilileri, memurları, noter de var.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş ihalenin açılışına katıldı. KTHY eski çalışanları, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yanı sıra Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da salonda bulundu.
5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak açık artırma, internet üzerinden canlı yayımlanacak ve www.mik.gov.ct.tr adresinden izlenebilecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.