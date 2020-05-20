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“Şartlı tahliyede denge için avukat da olabilirdi”

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“Şartlı tahliyede denge için avukat da olabilirdi”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, şartlı tahliye konusunda suistimal yapıldığını belirtti.

Şartlı tahliye kurulunun yargı mensubu insanlardan oluştuğunu söyleyen Baybars, KKTC’de ise bürokratların da yer aldığını belirtti.

Baybars,  polis ve savcının  şartlı tahliye kurulunda olmasına dikkat çekerek yargılayanın mahkumları affetmesinin olmasını kafa karıştırıcı olabileceğini söyledi. Baybars, denge olması açısından kurulda Barolar Birliği’nden de avukat olabileceğini kaydetti.

Ayşegül Baybars, şartlı tahliye kurulunun tamamen yargıdan oluşması gerektiğini vurguladı.

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