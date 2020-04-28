Şartlı tahliyede adil olunmadı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, şartlı tahliye yasasına 142 kişinin başvurduğunu belirterek, “Bunlardan sadece birkaçı şartlı tahliyeden yararlanabildi. Hepsi faydalanmalıydı. Bu adil değil” dedi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, şartlı tahliye yasasına 142 kişinin başvurduğunu belirterek, “Bunlardan sadece bir kaçı şartlı tahliyeden yararlanabildi. Hepsi faydalanmalıydı. Bu adil değil” dedi.

Hakikat Web Tv’de Doç Dr. Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Zorlu Töre, ceza infaz yasasında değişiklik yapılması yönünde önerisi olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bir kaç gün sonunda ceza infaz yasasında şartlı tahliye kuraları cezaevindeki koronavirüsün yaratacağı sıkıntılar göz önüne alınarak genişletildi. Ama iş uygulamaya geldiğinde şartlı tahliye kurulu çok cimri davrandı. 60 kişiyi şartlı tahliyeye çağırdıysa 5 kişi yararlanabildi. Bu adaletli değil.”

Mahkumlar arasında eşitliğin bozulduğunu ifade eden Töre, “Daha geniş tutulmasında fayda vardı. Dünyanın bir çok yerinde farklı uygulamalar yapıldı ama KKTC’de 142 kişi başvurdu ve bunlardan bir kaçı şartlı tahliyeden faydalanabildi. Bu 142 kişinin hepsinin tahliye olması gerekiyordu” dedi.