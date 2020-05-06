“Şartlı tahliye tüzüğü değiştirilmeli”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhüman, “Şartlı tahliye tüzüğü, orada görevli olan kişilerin iki dudağı arasına inisiyatife bırakılmamalı” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman, Diyalog TV’de katıldığı “Güne Merhaba” programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Korona Virüs önlemleri kapsamında mahkum yakınlarından gelen sorular üzerine değerlendirme yapan Erhürman, hükümetin hem mahkumların hem de yakınlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Erhüman şartlı tahliye tüzüğünün de değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Şartlı tahliye tüzüğü, orada görevli olan kişilerin iki dudağı arasına inisiyatife bırakılmamalı. Kurallar net olmalı madde madde yazılmalı, kimler hangi koşullarda nasıl yararlanabilir belirli kriterler olmalı ve bu kriterler de net olmalı inisiyatife kalmamalı” dedi.

CTP Başkanı, dörtlü koalisyon dönemine işaret ederek, “biz hükümette iken İçişleri Bakanı ile bu konuda aynı fikirde idik, çalışma yapmaya başlamıştık ama hükümet bitti sonrasında bu konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Popülizmle daha çok meşgul oldu hükumet” ifadelerini kullandı.

Erhüman sözlerinin devamında, “Kimse cezaevinde yatan mahkumların ne hissettiğini anlıyorum, empati yapıyorum demesin, çünkü orada olmayan , orada yatmayan kişilerin empati yapması ve anlaması mümkün değildir” dedi. Erhürman, hükümetteyken “af” gibi konuları ağıza almanın çok riskli ve beklentileri yükselten bir ifade olduğunu bu nedenle söz vermeden icraata geçirmenin daha doğru olduğunu savundu.